Aston Martin и Airbus выпустят вертолёт

Пока в Aston Martin ограничились лишь тизером новинки, на котором можно увидеть обитые кожей сиденья с фирменными логотипами и, вероятно, часть кабины. По словам главного креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана, проект был очень сложным, но его команде удалось адаптировать принципы создания автомобильного дизайна к аэронавтике. Больше никакой информации о вертолете компания не сообщила.