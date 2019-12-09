Aston Martin и Airbus выпустят вертолёт

Пока в Aston Martin ограничились лишь тизером новинки, на котором можно увидеть обитые кожей сиденья с фирменными логотипами и, вероятно, часть кабины. По словам главного креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана, проект был очень сложным, но его команде удалось адаптировать принципы создания автомобильного дизайна к аэронавтике. Больше никакой информации о вертолете компания не сообщила.
Британский автопроизводитель не первый раз громко заявляет о необычных коллаборациях. Последний пример — лимитированная серия односолодовых виски, выпущенная вместе с винокурней Bowmore, расположенной на острове Айлей на западе Шотландии. Кроме того, в портфолио «Астона» есть мотоцикл, проекты в сфере недвижимости, катера, мини-субмарина и концептуальный пассажирский дрон.
Но столь активная деятельность вне автомобильной отрасли пока никак не сказывается на выпуске новинок. Недавно компания представила свой первый кроссовер DBX, а также выпустила специальную версию купе DBS Superleggera в стиле реактивного авиалайнера Concorde.