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14:33

Aston Martin и Airbus выпустят вертолёт

Его покажут публике сразу после Нового года

Алексей Носаченко
Компания Aston Martin объявила о заключении партнерского соглашения с Airbus Corporate Helicopters, в рамках которого фирмы разработают вертолет ACH130 AM. Детали проекта не раскрываются, но первый образец публике обещают показать сразу после Нового года, 3 января.

Пока в Aston Martin ограничились лишь тизером новинки, на котором можно увидеть обитые кожей сиденья с фирменными логотипами и, вероятно, часть кабины. По словам главного креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана, проект был очень сложным, но его команде удалось адаптировать принципы создания автомобильного дизайна к аэронавтике. Больше никакой информации о вертолете компания не сообщила.

Британский автопроизводитель не первый раз громко заявляет о необычных коллаборациях. Последний пример — лимитированная серия односолодовых виски, выпущенная вместе с винокурней Bowmore, расположенной на острове Айлей на западе Шотландии. Кроме того, в портфолио «Астона» есть мотоцикл, проекты в сфере недвижимости, катера, мини-субмарина и концептуальный пассажирский дрон.

Но столь активная деятельность вне автомобильной отрасли пока никак не сказывается на выпуске новинок. Недавно компания представила свой первый кроссовер DBX, а также выпустила специальную версию купе DBS Superleggera в стиле реактивного авиалайнера Concorde.