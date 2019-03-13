Audi покажет в Шанхае дизайн будущих электрокаров

В разговоре с журналистами из Autocar главный дизайнер Audi Марк Лихте объяснил, что представленный в Женеве Q4 e-tron или e-tron GT демонстрируют тот язык дизайна, который на серийных моделях появится уже через три года. Шанхайский прототип, напротив, заглянете еще дальше и расскажет, как будут выглядеть Audi будущего.

Шоу-кар продемонстрирует стилистические особенности электрокаров, серийное производство которых начнется только через 10 лет. На его примере также покажут, какие изменения произойдут в дизайне интерьеров после внедрения систем автономного управления четвёртого уровня. Ожидается, что у таких машин вообще не будет руля или его сделают убирающимся в переднюю панель.

Представленный в Женеве электрический вседорожник Q4 e-tron пойдет в серию в конце 2020 года. Он станет пятой полностью электрической Audi после e-tron, e-tron Sportback, китайского Q2L e-tron и купе e-tron GT.