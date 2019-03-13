Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:09

Audi покажет в Шанхае дизайн будущих электрокаров

Компания приготовила для автосалона футуристичный концепт

Концепт Audi Aicon 2017 года
Компания Audi приготовила для автосалонов в Шанхае и Франкфурте два концепта. Шанхайский прототип расскажет о том, как будут выглядеть электрокары через 10 лет, а также продемонстрирует направление развития фирменного стиля марки. Что производитель покажет во Франкфурте, пока не известно.
Загрузка...

В разговоре с журналистами из Autocar главный дизайнер Audi Марк Лихте объяснил, что представленный в Женеве Q4 e-tron или e-tron GT демонстрируют тот язык дизайна, который на серийных моделях появится уже через три года. Шанхайский прототип, напротив, заглянете еще дальше и расскажет, как будут выглядеть Audi будущего.

Шоу-кар продемонстрирует стилистические особенности электрокаров, серийное производство которых начнется только через 10 лет. На его примере также покажут, какие изменения произойдут в дизайне интерьеров после внедрения систем автономного управления четвёртого уровня. Ожидается, что у таких машин вообще не будет руля или его сделают убирающимся в переднюю панель.

Представленный в Женеве электрический вседорожник Q4 e-tron пойдет в серию в конце 2020 года. Он станет пятой полностью электрической Audi после e-tron, e-tron Sportback, китайского Q2L e-tron и купе e-tron GT.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...