Будущий Mercedes-AMG C 63 станет полноприводным

Как сообщил TopGear со ссылкой на собственный источник в AMG, будущий C 63 пойдёт по стопам старшего брата E 63 и тоже получит трансмиссию 4matic+ с режимом дрифта, что вполне ожидаемо. Под капотом нового C-класса от AMG, который выйдет на рынок в 2021 году, окажется уже знакомый четырёхлитровый V8, который будет развивать около 470 лошадиных сил на версии C 63 и чуть более 500 — на C 63 S. Коробка передач - модернизированный семиступенчатый «автомат» AMG SpeedShift MCT.