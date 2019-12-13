Bentley создала коллекцию лыж со вставками из золота

Одна пара лыж изготавливается 32 часа. Конструкция представляет собой сэндвич с деревянным сердечником и полимерными слоями, обернутыми в титанал — сплав алюминия и титана. На поверхность лыж нанесен трехмерный геометрический узор, вдохновением для которого стал концепт EXP 100 GT.

Ромбовидные вставки выполнены из 24-каратного золота. Всего выпустят 100 пар таких лыж. Кроме того, Bomber Ski произведет 200 пар из коллекции Black Diamond Edition — они будут отличаться матовой черной поверхностью и глянцевым декором.