Bentley создала коллекцию лыж со вставками из золота

К работе над горными лыжами привлекли ведущего дизайнера Bentley Криса Кука, сотрудников Bomber Ski из офисов в Нью-Йорке и Италии, а также совладельца фирмы — американского горнолыжника и олимпийского чемпиона Боде Миллера. Разработка комплекта — от первоначальных эскизов до получения готовой пары — заняла 18 месяцев.
Одна пара лыж изготавливается 32 часа. Конструкция представляет собой сэндвич с деревянным сердечником и полимерными слоями, обернутыми в титанал — сплав алюминия и титана. На поверхность лыж нанесен трехмерный геометрический узор, вдохновением для которого стал концепт EXP 100 GT.
Ромбовидные вставки выполнены из 24-каратного золота. Всего выпустят 100 пар таких лыж. Кроме того, Bomber Ski произведет 200 пар из коллекции Black Diamond Edition — они будут отличаться матовой черной поверхностью и глянцевым декором.
«Золотые» лыжи стоят 3 750 долларов (236 000 рублей), Black Diamond Edition — 2 750 долларов (172 400 рублей).
Bentley продолжает отмечать свой 100-летний юбилей и уже посадила 100 молодых деревьев вокруг производственного комплекса в Крю, представила коллекционный Continental GT Number 9 Edition с деревянной вставкой из сиденья исторического Bentley Blower №9, воссоздала уникальный седан Corniche, утерянный во время Второй мировой войны, и показала новую коллекцию мебели.