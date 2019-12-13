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15:20

Bentley создала коллекцию лыж со вставками из золота

Они разработаны в партнерстве с брендом Bomber Ski

Алексей Носаченко
Компания Bentley объявила о партнерстве с лыжным брендом Bomber Ski, в рамках которого компания выпустит 100 пар лыж с ромбовидными вставками из 24-каратного золота. Коллекция Centenary Edition станет частью празднования 100-летнего юбилея британской марки.

К работе над горными лыжами привлекли ведущего дизайнера Bentley Криса Кука, сотрудников Bomber Ski из офисов в Нью-Йорке и Италии, а также совладельца фирмы — американского горнолыжника и олимпийского чемпиона Боде Миллера. Разработка комплекта — от первоначальных эскизов до получения готовой пары — заняла 18 месяцев.

Одна пара лыж изготавливается 32 часа. Конструкция представляет собой сэндвич с деревянным сердечником и полимерными слоями, обернутыми в титанал — сплав алюминия и титана. На поверхность лыж нанесен трехмерный геометрический узор, вдохновением для которого стал концепт EXP 100 GT.

Ромбовидные вставки выполнены из 24-каратного золота. Всего выпустят 100 пар таких лыж. Кроме того, Bomber Ski произведет 200 пар из коллекции Black Diamond Edition — они будут отличаться матовой черной поверхностью и глянцевым декором.

«Золотые» лыжи стоят 3 750 долларов (236 000 рублей), Black Diamond Edition — 2 750 долларов (172 400 рублей).

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