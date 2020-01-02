BMW рассказала о новинках для России

Месяцем позже на рынок выйдут новые BMW X5 M и BMW X6 M. Оба кроссовера предложат в версии Competition, а также ограниченной серии SE по цене от 8 990 000 рублей за X5 M и 9 390 000 рублей за X6 M. Под капотом вседорожников установлен V8 4.4 на 600/625 лошадиных сил. Разгон до «сотни» у новых Х5 М и Х6 М занимает 3,9 секунды; версия Competition будет на 0,1 секунды быстрее.