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11:23

BMW рассказала о новинках для России

Компания раскрыла информацию о моделях, которые появятся в 2020-м

Алексей Носаченко
Компания BMW рассказала о новинках для российского рынка. В этом году к нам приедут экстремальные BMW M8 Gran Coupe, BMW X5 M и BMW X6 M, а также трековое купе M2 CS.

В марте 2020 года начнутся продажи седанов BMW 2 серии Gran Coupe. На старте будут доступны версии 218i (140 сил) c семиступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2 280 000 рублей и M235i xDrive (306 л.с.) со спортивным восьмидиапазонным автоматом Steptronic. Седан из линейки M Performance обойдется минимум в 3 490 000 рублей.

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BMW M235i xDrive Gran Coupé

В апреле 2020-го у дилеров появятся BMW M8 Gran Coupe и BMW M8 Competition Gran Coupe. Под капотом обычного M8 Gran Coupe трудится 4,4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, выдающий 600 лошадиных сил (750 Нм крутящего момента); на версии Competition отдача мотора составляет 625 сил. Оба седана оснащены восьмидиапазонным «автоматом» M Steptronic с функцией Drivelogic, полным приводом M xDrive и активным задним дифференциалом. С места до ста M8 Gran Coupe разгоняется за 3,3 секунды, а M8 Competition Gran Coupe — за 3,2 секунды.

Начальная цена седана — 10 420 000 рублей.

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BMW M8 Competition Gran Coupé

Месяцем позже на рынок выйдут новые BMW X5 M и BMW X6 M. Оба кроссовера предложат в версии Competition, а также ограниченной серии SE по цене от 8 990 000 рублей за X5 M и 9 390 000 рублей за X6 M. Под капотом вседорожников установлен V8 4.4 на 600/625 лошадиных сил. Разгон до «сотни» у новых Х5 М и Х6 М занимает 3,9 секунды; версия Competition будет на 0,1 секунды быстрее.

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BMW X5 M Competition

Помимо этого, в 2020-м у нас появится трековое купе M2 CS. Под капотом двухдверки установлена 3,0-литровая рядная «турбошестерка» от M4 Competition. Она выдает 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента и позволяет купе с «роботом» M DCT разгоняться до первой «сотни» за четыре секунды ровно. Машина с «механикой» окажется чуть медленнее — 4,2 секунды.

Компанию BMW M2 CS составит «горячий» MINI John Cooper Works GP. Самая мощная и быстрая версия хэтча оснащена 306-сильной «турбочетверкой», знакомой по BMW X2 M35i и другим моделям из линейки M Performance.

Источник: Автостат