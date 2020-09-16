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Посмотрите на дверной ограничитель в виде Tesla Cybertruck

Угловатой форме пикапа нашли новое применение

Дверной ограничитель Tesla Cybertruck © eBay
Мария Евдокимова
Электрический Tesla Cybertruck дебютировал почти год назад, однако количество разнообразных копий пикапа с необычным дизайном продолжает расти. На ритейл-площадках eBay и Amazon появился в продаже один из самых функциональных предметов, вдохновлённых «Кибертраком», – ограничитель для двери.

Дверной ограничитель, или door stopper, служит для защиты стен от повреждения дверью, ограничивая её движение. Оказалось, что верхняя часть угловатого кузова Tesla Cybertruck отлично подходит для такой цели.

На Amazon за такой упор просят целых 22 доллара или 1,6 тысячи рублей, а на eBay его можно приобрести значительно дешевле – за 7,99 доллара (почти 600 рублей).

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Дверной ограничитель Tesla Cybertruck

Фото: Amazon

Tesla готова заменить Cybertruck «обычным» пикапом

Высокая стоимость, вероятно, обусловлена тем, что ограничители печатаются на 3D-принтере из полиактида, термопластичного полимера на основе органического сырья, который можно окрасить в любой цвет. Нижнюю часть упора изготавливают из резины, чтобы предотвратить скольжение по полу.

Поклонники Tesla скрашивают ожидание выхода Cybertruck изготовлением пикапов из картона, бумаги, картофельного пюре, а также полноразмерных копий. На прошлой неделе первый заезд совершил воронежский «Кибертрак» на базе Toyota Tundra, который пока не успел обзавестись остеклением и днищем.

Настоящий Cybertruck появится на рынке в 2021 году. Пикап предложат в трёх версиях: с одним, двумя и тремя электромоторами и запасом хода от 400 до 800 километров. Разгон с места до первой «сотни» занимает у автомобиля от трёх до 6,5 секунды.

Источник: Amazon, eBay