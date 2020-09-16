Посмотрите на дверной ограничитель в виде Tesla Cybertruck

Дверной ограничитель, или door stopper, служит для защиты стен от повреждения дверью, ограничивая её движение. Оказалось, что верхняя часть угловатого кузова Tesla Cybertruck отлично подходит для такой цели.
На Amazon за такой упор просят целых 22 доллара или 1,6 тысячи рублей, а на eBay его можно приобрести значительно дешевле – за 7,99 доллара (почти 600 рублей).
Фото: Amazon
Высокая стоимость, вероятно, обусловлена тем, что ограничители печатаются на 3D-принтере из полиактида, термопластичного полимера на основе органического сырья, который можно окрасить в любой цвет. Нижнюю часть упора изготавливают из резины, чтобы предотвратить скольжение по полу.
Поклонники Tesla скрашивают ожидание выхода Cybertruck изготовлением пикапов из картона, бумаги, картофельного пюре, а также полноразмерных копий. На прошлой неделе первый заезд совершил воронежский «Кибертрак» на базе Toyota Tundra, который пока не успел обзавестись остеклением и днищем.