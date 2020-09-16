Посмотрите на дверной ограничитель в виде Tesla Cybertruck

Дверной ограничитель, или door stopper, служит для защиты стен от повреждения дверью, ограничивая её движение. Оказалось, что верхняя часть угловатого кузова Tesla Cybertruck отлично подходит для такой цели.

На Amazon за такой упор просят целых 22 доллара или 1,6 тысячи рублей, а на eBay его можно приобрести значительно дешевле – за 7,99 доллара (почти 600 рублей).