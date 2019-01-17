В Детройте выбрали лучшие автомобили моторшоу

Больше всего наград получил прототип Infiniti QX Inspiration. Он занял первые места в номинациях «Лучший концепт-кар», «Лучший интерьер» и «Инновационное использование цветов и материалов». Концепт является предвестником аналогичной серийной модели на электротяге, которая должна появиться на конвейере через пару лет.