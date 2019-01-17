В Детройте выбрали лучшие автомобили моторшоу

Больше всего наград получил прототип Infiniti QX Inspiration. Он занял первые места в номинациях «Лучший концепт-кар», «Лучший интерьер» и «Инновационное использование цветов и материалов». Концепт является предвестником аналогичной серийной модели на электротяге, которая должна появиться на конвейере через пару лет.
В прошлом году награды за лучший концепт-кар Детройтского автосалона и лучший интерьер тоже взяла компания Infiniti. В 2018-м компания представила на выставке прототип Q Inspiration.
Лучшим серийным автомобилем выставки назвали маслкар Ford Mustang Shelby GT 500 – самая мощная в истории модель марки. Он оснащен 5,2-литровой компрессорной «восьмеркой» мощностью свыше 700 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Приз за «Лучшую светотехнику» получил концептуальный кабриолет Lexus LC.
Автомобиль имеет 22-дюймовые колеса, белый кожаный салон и атмосферный мотор V8. Открытую машину японский производитель планирует запустить в серию, но точных сроков начала выпуск пока не называет.