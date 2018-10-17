Самый быстрый внедорожник и «Опельгейт» – главное за сутки

1.
Американцы из ателье Hennessey построили самый быстрый внедорожник в мире. 1218-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk разгоняется с нуля до 96 км/ч за 2,3 секунды, а дрэговые четверть мили (402 метра) проходит за 9,66 секунды.
2.
У «Опеля», похоже, большие проблемы. На заводах компании проведены обыски, а Министерство транспорта Германии потребовало отозвать 100 тысяч автомобилей. Компанию подозревают в манипуляциях данными по вредным выбросам дизельных двигателей.
3.
У Audi проблем не меньше. Ее оштрафовали на 800 миллионов евро по все той же причине – манипуляции с данными вредных выбросов. Большая часть суммы будет учтена в качестве возврата незаконно полученной прибыли от продаж автомобилей с дизелями V6 и V8.
4.
Новая «Панамера» получила GTS-модификацию. Модель оснащена 460-сильным твин-турбо мотором V8, полным приводом и восьмиступенчатым «роботом». Стоит все это удовольствие более 9 миллионов рублей.
5.
Ford Territory снова в строю. Правда, теперь он совсем-совсем другой. Сейчас он представляет собой перелицованный китайский кроссовер Jiangling Yusheng S330 с мотором 1.5.
P.S.
И напоследок. Наше первое знакомство с новым Subaru Forester, на котором мы проехали от Тбилиси до Батуми и узнали о его характере много интересного.