Самый быстрый внедорожник и «Опельгейт» – главное за сутки

3.

У Audi проблем не меньше. Ее оштрафовали на 800 миллионов евро по все той же причине – манипуляции с данными вредных выбросов. Большая часть суммы будет учтена в качестве возврата незаконно полученной прибыли от продаж автомобилей с дизелями V6 и V8.