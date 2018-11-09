Новая Mazda3 и очень редкий «Мустанг» – главное за сутки

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Mazda опубликовала новый тизер «трешки» следующего поколения. Помимо хэтчбека, теперь можно посмотреть на силуэт четырехдверки. Обе модификации дебютируют в конце ноября в Лос-Анджелесе.
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В заброшенном гараже среди ненужного хлама нашли редкий экземпляр «Мустанга» — Shelby GT 350-H. Подобные автомобили в конце 1960-х можно было взять в аренду у компании Hertz в 50 аэропортах по всей Америке.
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Еще один тизер, но на этот раз от марки Genesis. Компания намекнула, как будет выглядеть обновленный флагманский седан G90.
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В Германии компанию Porsche обязали выкупить у клиента дизельный Cayenne и выплатить ему неплохую компенсацию. Причиной для судебного разбирательства стал дизельгейт, а вслед за этим владельцем внедорожника, вероятнее всего, захотят последовать и другие.
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