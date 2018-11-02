Обновленный Nissan Terrano и очень дорогой «Запорожец» – главное за сутки

1.
На российский рынок вышел обновленный кроссовер Nissan Terrano. Правда, изменения не затронули экстерьер и техническую начинку машины. А что же с ней произошло, можно узнать здесь.
2.
В Германии на продажу выставили очень дорогой «Запорожец», который оценили почти в 2,2 миллиона рублей. Главная фишка автомобиля – минимальный пробег. Всего шесть километров.
3.
Британцы показали слипер Nissan Micra, в который умудрились установить начинку от Mitsubishi Lancer Evo. Компакт-кар получил полный привод и 400-сильную силовую установку.
4.
Американский тюнер с разрешения «Форда» возродил маслкар Ford Mustang Boss 429 образца 1969 года. Машина получила 9,0-литровый мотор мощностью 827 сил, регулируемую подвеску и «механику».
5.
В отдельный материал мы собрали тринадцать самых интересных машин, которые представили на тюнинг-выставке SEMA, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе. Тут есть все: заводские дрэгстеры, рестомоды, реинкарнации классических масл-каров и даже Kia Cerato.
P.S.
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