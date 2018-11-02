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8:37

Обновленный Nissan Terrano и очень дорогой «Запорожец» – главное за сутки

Все самое интересное за день, собранное в одном материале

Пока мы готовим для вас новые статьи и новости, вы можете ознакомиться с самыми интересными и важными событиями из мира автомобилей за прошедшие сутки. Все основное – в одном материале.

1.

На российский рынок вышел обновленный кроссовер Nissan Terrano. Правда, изменения не затронули экстерьер и техническую начинку машины. А что же с ней произошло, можно узнать здесь.

2.

В Германии на продажу выставили очень дорогой «Запорожец», который оценили почти в 2,2 миллиона рублей. Главная фишка автомобиля – минимальный пробег. Всего шесть километров.

3.

Британцы показали слипер Nissan Micra, в который умудрились установить начинку от Mitsubishi Lancer Evo. Компакт-кар получил полный привод и 400-сильную силовую установку.

4.

Американский тюнер с разрешения «Форда» возродил маслкар Ford Mustang Boss 429 образца 1969 года. Машина получила 9,0-литровый мотор мощностью 827 сил, регулируемую подвеску и «механику».

5.

В отдельный материал мы собрали тринадцать самых интересных машин, которые представили на тюнинг-выставке SEMA, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе. Тут есть все: заводские дрэгстеры, рестомоды, реинкарнации классических масл-каров и даже Kia Cerato.

P.S.

Не пропустите наш новый видеообзор про самый дорогой кроссовер в России – Bentley Bentayga Silver Frost, который стоит 26 миллионов рублей. Разбираемся, почему за него просят такую сумму?

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