Для Exlantix в России не будут делать отдельные автосалоны

И ET, и ES построены на платформе E0X, разработанной Chery (владеет Exeed). ET — это крупный кроссовер размером с Toyota Land Cruiser 300, дизайн которого разработал выходец из Pininfarina Пьер Луиджи Феррари. При этом экспортная модель отличается внешне от Exeed Sterra ET, который продается на локальном рынке: на месте радиаторной решетки у него не глухая панель, а с вертикальными прорезями.