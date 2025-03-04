Для Exlantix в России не будут делать отдельные автосалоны

Автомобили новой для нашего рынка китайской марки будут продавать в тех же шоурумах, что и Exeed

Автомобили новой марки Exlantix станут частью линейки Exeed в России. На российском рынке вот-вот стартуют продажи четырехдверного купе Exlantix ES и полноразмерного кроссовера ET — их можно будет купить в тех же шоурумах, в которых уже представлены модели Exeed. Иными словами, линейка Exlantix, состоящая из двух автомобилей на новых источниках энергии (электрокары и гибриды), станет частью портфолио Exeed.