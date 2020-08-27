Ford показал виртуальный суперкар, разработанный вместе с геймерами

Новинку рассекретили в ходе онлайн-выставки Gamescom 2020. В компании заверили, что P1 обязательно появится в гоночном симуляторе (в каком именно, не уточняется), который выйдет в первой половине 2021 года. Более того, участие в играх является обязательной частью стратегии Ford на ближайшие годы.

Суперкар будет существовать не только в виде трёхмерной компьютерной модели – в настоящее время в Кёльне, Германия, Ford строит полноразмерный макет.