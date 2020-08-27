Ford показал виртуальный суперкар, разработанный вместе с геймерами

В создании автомобиля приняли участие капитаны пяти киберспортивных команд из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, выступающих под брендом Fordzilla. Ford со своей стороны советовался с геймерами в соцсетях по вопросам дизайна и технической начинки, а также относительно характеристик силовой установки. Дизайн был утверждён только после обработки 250 тысяч голосов.
Виртуальный P1 выглядит футуристично за счёт низкой линии полностью остеклённой крыши, массивных колёсных арок (причём задние колёса наполовину скрыты) и необычной конструкии кормы с парой горизонтальных светящихся элементов. Подробности о силовой установке, а также динамические характеристики суперкара пока держат в секрете. Судя по отсутствию патрубков выпускной системы, P1 приводит в движение электрическая силовая установка.
Новинку рассекретили в ходе онлайн-выставки Gamescom 2020. В компании заверили, что P1 обязательно появится в гоночном симуляторе (в каком именно, не уточняется), который выйдет в первой половине 2021 года. Более того, участие в играх является обязательной частью стратегии Ford на ближайшие годы.
Суперкар будет существовать не только в виде трёхмерной компьютерной модели – в настоящее время в Кёльне, Германия, Ford строит полноразмерный макет.
Это далеко не первый подобный проект от автомобильной компании. Например, в 2019 году Jaguar представил Vision Gran Turismo Coupe – полноприводный электрокар вдохновленный историческими моделями C-type и D-type. Потенциально Vision Gran Turismo Coupé разгоняется до сотни менее чем за две секунды и может развить скорость 322 километров в час.