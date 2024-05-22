GAC завершил продажи одной модели в России

В России продавался GAC GS5 образца 2018 года — второе поколение модели. Причем если кроссовер первой генерации базировался на платформе Alfa Romeo 166, то «второй» GS5 использовал новую «тележку» G-CPMA (Cross-platform Modular Architecture) собственной разработки GAC со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади.

На момент появления на рынке цены на GS5 варьировались от 1,5 до двух миллионов рублей, а последние месяцы перед завершением продаж модель стоила от 2,25 до 2,7 миллиона. Кроссовер комплектовался безальтернативной «турбочетверкой» 1.5 мощностью 137 лошадиных сил в связке с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом. Привод у GS5 был исключительно передним. В список базового оснащения входили двухзонный климат-контроль, круиз, беспроводная зарядка, подогрев передних кресел, светодиодная оптика и камера заднего вида.