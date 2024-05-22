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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 09:46
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GAC завершил продажи одной модели в России

Российский рынок покинул кроссовер GAC GS5
GAC свернул продажи доступного кроссовера GS5 в России. GAC свернул продажи доступного кроссовера GS5 в России. Модель присутствовала на российском рынке с осени 2020 года: до недавнего времени она оставалась самым дешевым автомобилем китайской марки в локальной линейке и, ни много ни мало, пыталась конкурировать с Kia Sportage и Toyota RAV4 до их ухода. Впрочем, продажи были весьма скромными и даже близко не дотягивали до объемов реализации заявленных конкурентов. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу GAC, поставки GS5 завершились, и в настоящее время дилеры распродают остатки машин.
GAC GS5
GAC GS5
© GAC
Лиза Будрина

В России продавался GAC GS5 образца 2018 года — второе поколение модели. Причем если кроссовер первой генерации базировался на платформе Alfa Romeo 166, то «второй» GS5 использовал новую «тележку» G-CPMA (Cross-platform Modular Architecture) собственной разработки GAC со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади.

На момент появления на рынке цены на GS5 варьировались от 1,5 до двух миллионов рублей, а последние месяцы перед завершением продаж модель стоила от 2,25 до 2,7 миллиона. Кроссовер комплектовался безальтернативной «турбочетверкой» 1.5 мощностью 137 лошадиных сил в связке с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом. Привод у GS5 был исключительно передним. В список базового оснащения входили двухзонный климат-контроль, круиз, беспроводная зарядка, подогрев передних кресел, светодиодная оптика и камера заднего вида.

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Тем временем на подходе другой доступный кроссовер GAC GS3 — его российский дебют, по данным «Российской газеты», состоится 3 июня. Это компактный SUV, который выступает в одном классе с Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray. В Китае он предлагается с бензиновым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил и семидиапазонным «роботом», а стоит скромные 88 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,1 миллиона.

Впрочем, на нашем рынке цена будет значительно выше — по предварительным данным, около двух миллионов рублей, то есть на уровне Tiggo 4 Pro и Сoolray.

Источник:Российская газета
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#GAC
#Россия
#Кроссоверы