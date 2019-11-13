Hyundai покажет в Лос-Анджелесе кроссовер с невидимыми фарами

Старший вице-президент и глава глобального центра стиля Hyundai Сан Юп Ли описывает концепт как «сосредоточение инновационных решений в области дизайна, которые добавляют продукту эмоциональной ценности». Стилистика Urban Vision Crossover, говорит он, продиктована философией «чувственной спортивности» — она был продемонстрирован на шоу-каре Le Fil Rouge, а первым серийным автомобилем, исполненном в таком ключе, стал седан Lafesta.
Одна из особенностей фирменной стилистики — зрительное объединение решетки радиатора с фарами. Например, у нового Hyundai Grandeur оптика не просто близко расположена к решетке, а как будто бы является её продолжением. Аналогичное решение применили и на новом концепте: у него скрытые фары, а решетка радиатора снабжена подвижными ячейками, как у Aston Martin DBZ GT Zagato. «Чешуйки» двигаются в заранее заданной последовательно, ещё больше усиливая эффект динамизма. Кроме того, это еще и функциональная деталь: подвижные элементы улучшают аэродинамику и охлаждают гибридную силовую установку.
В начале месяца родственная Kia показала фотографии похожего концепта под названием Futuron. Это тоже кроссовер, но с более футуристичной и стремительной внешностью. В отличие от «Хёнде», он оснащен полностью электрической силовой установкой, а ещё автопилотом четвёртого уровня, то есть способен самостоятельно передвигаться практически по любым дорогам.