Hyundai покажет в Лос-Анджелесе кроссовер с невидимыми фарами

Одна из особенностей фирменной стилистики — зрительное объединение решетки радиатора с фарами. Например, у нового Hyundai Grandeur оптика не просто близко расположена к решетке, а как будто бы является её продолжением. Аналогичное решение применили и на новом концепте: у него скрытые фары, а решетка радиатора снабжена подвижными ячейками, как у Aston Martin DBZ GT Zagato. «Чешуйки» двигаются в заранее заданной последовательно, ещё больше усиливая эффект динамизма. Кроме того, это еще и функциональная деталь: подвижные элементы улучшают аэродинамику и охлаждают гибридную силовую установку.