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11:10

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе кроссовер с невидимыми фарами

Концепт Urban Vision посвятят эко-трендам и эмоциональной функциональности

На Лос-Анджелесском автосалоне состоится премьера «революционного» дизайн-исследования Hyundai на тему городского кроссовера будущего. На примере концепта Urban Vision Crossover, который оснастили скрытыми фарами, южнокорейская марка расскажет об «эмоциональной функциональности и экологичном образе жизни».

Старший вице-президент и глава глобального центра стиля Hyundai Сан Юп Ли описывает концепт как «сосредоточение инновационных решений в области дизайна, которые добавляют продукту эмоциональной ценности». Стилистика Urban Vision Crossover, говорит он, продиктована философией «чувственной спортивности» — она был продемонстрирован на шоу-каре Le Fil Rouge, а первым серийным автомобилем, исполненном в таком ключе, стал седан Lafesta.

Одна из особенностей фирменной стилистики — зрительное объединение решетки радиатора с фарами. Например, у нового Hyundai Grandeur оптика не просто близко расположена к решетке, а как будто бы является её продолжением. Аналогичное решение применили и на новом концепте: у него скрытые фары, а решетка радиатора снабжена подвижными ячейками, как у Aston Martin DBZ GT Zagato. «Чешуйки» двигаются в заранее заданной последовательно, ещё больше усиливая эффект динамизма. Кроме того, это еще и функциональная деталь: подвижные элементы улучшают аэродинамику и охлаждают гибридную силовую установку.

В начале месяца родственная Kia показала фотографии похожего концепта под названием Futuron. Это тоже кроссовер, но с более футуристичной и стремительной внешностью. В отличие от «Хёнде», он оснащен полностью электрической силовой установкой, а ещё автопилотом четвёртого уровня, то есть способен самостоятельно передвигаться практически по любым дорогам.