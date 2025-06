Сначала Tenet будут собирать «отверточным», или крупноузловым методом, азатем перейдут навыпуск пополному циклу сосваркой иокраской.

Ранее в AGR раскрыли смысл названия Tenet. Никакой отсылки к одноименному фильму Кристофера Нолана: Tenet — это бэкроним, составленный из первых букв слов фразы Take Every New Experience Together. Ее перевели как «Вместе к новым свершениям». При этом для марки придумали и отдельный слоган — «Tenet. Живи движением».