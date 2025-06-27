Производство кроссоверов новой марки Tenet начнется в ближайшие дни

Производство кроссоверов новой марки Tenet начнется в ближайшие дниВыпускать их будет экс-завод Volkswagen
Tenet встанут на конвейер бывшего завода Volkswagen в Калужской области, ныне принадлежащем компании AGR.
В ближайшее время Шапша пообещал презентовать «новую модель автомобиля», которая и станет первенцем марки Tenet. По неофициальным данным, это будет кроссовер 32T или Chery Tiggo 7L с другими шильдиками. Но в начале июня появилась информация, что к запуску готовят 3XT — кроссовер на базе Tiggo 4, который предложат с 1,5- и 1,6-литровым моторами на выбор. Коробок передач аж три — «механика», «робот» и классический автомат. Привод у SUV только передний.
Также на конвейер встанет 31T, в основу которого может лечь Tiggo 8 Pro Max. В планах и четвертая модель, но о ней подробностей пока нет. Стоит отметить, что по крайней мере одна из машин может получить другое обозначение, так как AGR зарегистрировала товарные знаки T4, CT4, T4, T4 Pro, T4 Plus, T4 New и Т4 Sport.
Сначала Tenet будут собирать «отверточным», или крупноузловым методом, азатем перейдут навыпуск пополному циклу сосваркой иокраской.
Ранее в AGR раскрыли смысл названия Tenet. Никакой отсылки к одноименному фильму Кристофера Нолана: Tenet — это бэкроним, составленный из первых букв слов фразы Take Every New Experience Together. Ее перевели как «Вместе к новым свершениям». При этом для марки придумали и отдельный слоган — «Tenet. Живи движением».