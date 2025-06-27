Производство кроссоверов новой марки Tenet начнется в ближайшие дни

Tenet встанут на конвейер бывшего завода Volkswagen в Калужской области, ныне принадлежащем компании AGR.

В ближайшее время Шапша пообещал презентовать «новую модель автомобиля», которая и станет первенцем марки Tenet. По неофициальным данным, это будет кроссовер 32T или Chery Tiggo 7L с другими шильдиками. Но в начале июня появилась информация, что к запуску готовят 3XT — кроссовер на базе Tiggo 4, который предложат с 1,5- и 1,6-литровым моторами на выбор. Коробок передач аж три — «механика», «робот» и классический автомат. Привод у SUV только передний.