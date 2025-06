Дешевле Весты: обновленный Lynk & Co 01 продают в Китае с огромной скидкой

Lynk & Co, запущенный в 2017 году силами Geely и Volvo, сейчас управляется Zeekr — другой премиум-«дочкой» Geely, которой принадлежит контрольный пакет акций. Lynk & Co ждали в России еще в 2022 году, но запуск так и не состоялся. В прошлом году «официальным дистрибьютором» себя назвала компания DreamSmart, презентовавшая две модели. Сам Lynk & Co официально о выходе на российский рынок не объявлял.