Видео: Хэмилтон испытал серийный супергибрид Mercedes-AMG One

В видео Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от первого теста Mercedes-AMG One, назвав его «дорожным автомобилем, о котором мечтает любой пилот Формулы-1». Он также отметил динамику автомобиля, заявив, что он «выстреливает, как пуля», в том числе на электротяге, и похвалил комфорт, характерный для всех автомобилей марки.
Хэмилтон называет гиперкар Project One, и то же имя фигурирует на официальной странице Mercedes-AMG в Facebook. Прототип супергибрида, показанный в 2017 году, действительно назывался Project One, однако позднее марка сократила название до One. Какое имя получит серийная версия, пока неизвестно.
Mercedes-AMG GT Black Series прокачали до 1111 лошадиных сил
Силовая установка досталась Mercedes-AMG One от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. Она включает в себя 1,6-литровый бензиновый турбированный V6, четыре электромотора, питающиеся от литий-ионных батарей, и роботизированную восьмидиапазонную коробку передач.
Установка выдает более 1000 лошадиных сил, разгоняя автомобиль до 355 километров в час. Полные динамические характеристики все еще не раскрыты, но известно, что прототип разгонялся с места до 200 километров в час менее чем за шесть секунд.
Фото: Mercedes-AMG / Facebook
Именно «формульный» мотор гибрида и стал причиной сложностей в подготовке серийной версии, из-за которых премьеру пришлось отложить на два года. В частности, чтобы подготовить машину к выходу на дороги общего пользования, инженерам пришлось снизить максимальное число оборотов V6 до 11 000 в минуту и адаптировать его к современным нормам шумности.
Тираж Mercedes-AMG One составит всего 275 экземпляров стоимостью от трех миллионов долларов каждый. Все гиперкары уже проданы, а поставки клиентам марка планирует начать до конца нынешнего года.