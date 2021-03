Видео: Хэмилтон испытал серийный супергибрид Mercedes-AMG One

В видео Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от первого теста Mercedes-AMG One, назвав его «дорожным автомобилем, о котором мечтает любой пилот Формулы-1». Он также отметил динамику автомобиля, заявив, что он «выстреливает, как пуля», в том числе на электротяге, и похвалил комфорт, характерный для всех автомобилей марки.

Хэмилтон называет гиперкар Project One, и то же имя фигурирует на официальной странице Mercedes-AMG в Facebook. Прототип супергибрида, показанный в 2017 году, действительно назывался Project One, однако позднее марка сократила название до One. Какое имя получит серийная версия, пока неизвестно.