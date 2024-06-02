Видео: пони-кар Ford Mustang и спорткар Nissan GT-R устроили гонку по прямой

Опубликовано 02 июня 2024, 18:30
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Видео: пони-кар Ford Mustang и спорткар Nissan GT-R устроили гонку по прямойОбе модели серьёзно подготовлены к дрэг-рейсингу
Дрэговые пони-кар Ford Mustang и спорткар Nissan GT-R устроили гонку по прямой. Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила новый эпизод своего проекта This vs. That. В новой гонке по прямой блогеры свели на стационарном дрэг-стрипе два дрэгстера, созданных на базе дорожных спорткаров. Один создан на базе Ford Mustang образца 2012года, а второй — на основе актуального Nissan GT-R поколения R35 от 2016 года. Обе эти машины предназначены специально для гонок по прямой.
Американское купе массой чуть более 1450 килограммов под капотом имеет 1200-сильный 5,3-литровый турбомотор V8, который сочетается с 2-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Очевидным преимуществом Ford Mustang является только меньший вес, поскольку по мощности и типу привода — на задние колёса — модель уступает соперникам.
Японская двухдверка весит около 1800 килограммов, на которые приходится 1500 лошадиных сил, развиваемые 4,1-литровым турбомотором V6. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Зато у Nissan GT-R есть полный привод, который должен помочь реализовать мощность.