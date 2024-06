Видео: пони-кар Ford Mustang и спорткар Nissan GT-R устроили гонку по прямой

Обе модели серьёзно подготовлены к дрэг-рейсингу

Дрэговые пони-кар Ford Mustang и спорткар Nissan GT-R устроили гонку по прямой. Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила новый эпизод своего проекта This vs. That. В новой гонке по прямой блогеры свели на стационарном дрэг-стрипе два дрэгстера, созданных на базе дорожных спорткаров. Один создан на базе Ford Mustang образца 2012года, а второй — на основе актуального Nissan GT-R поколения R35 от 2016 года. Обе эти машины предназначены специально для гонок по прямой.