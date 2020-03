Посмотрите, как выглядит Need for Speed в реальной жизни

Это уже не первый подобный ролик от Чекунова. Осенью прошлого года он опубликовал два видео, снятых по мотивам Need for Speed Underground. В них присутствовала имитация меню настройки, звуки и эффекты из оригинальной игры.

Need for Speed: Underground — гоночная аркада от Electronic Arts, вышедшая в 2004 году. Need for Speed: Most Wanted появилась значительно позже, в 2012 году.