Посмотрите, как выглядит Need for Speed в реальной жизни

13:04
© youtube.com/Владислав Чекунов
Команда российских стритрейсеров опубликовала видео, в котором досконально воссоздала сцены из Need for Speed: Most Wanted на улицах Санкт-Петербурга. В ролике засветились BMW M3 GTR, Toyota Supra и Porsche Cayman. Посмотрите, что из этого вышло.
На кадры, снятые на улицах российского города, наложили инфографику и всплывающие подсказки из Need for Speed: Most Wanted, а также продемонстрировали заезд от третьего лица и полицейскую погоню в разных локациях и с меняющейся погодой. В комментариях под видео пользователи YouTube отметили, что создателям игр стоит стремиться именно к такому уровню реалистичности.
Видео: youtube.com/Владислав Чекунов
Это уже не первый подобный ролик от Чекунова. Осенью прошлого года он опубликовал два видео, снятых по мотивам Need for Speed Underground. В них присутствовала имитация меню настройки, звуки и эффекты из оригинальной игры.
Need for Speed: Underground — гоночная аркада от Electronic Arts, вышедшая в 2004 году. Need for Speed: Most Wanted появилась значительно позже, в 2012 году.