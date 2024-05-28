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Новости
Опубликовано 28 мая 2024, 19:37
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ГИБДД больше нет: вернулось старое название

Воскресят ли слово «милиция», в МВД пока не знают
ГИБДД официально переименовали в Госавтоинспекцию. Аббревиатура ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) уходит в прошлое, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Михаила Черникова, сделанное в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России. Ведомству вернули старое название — Госавтоинспекция или ГАИ, которое было изменено на ГИБДД 26 лет назад.
ГИБДД больше нет: вернулось старое название
© Кирилл Каллиников / РИА Новости
Мария Руцкая

По словам Черникова, упразднение пятибуквенной аббревиатуры ГИБДД урегулировано законодательно. Во всех нормативно-правовых документах уже фигурирует название Госавтоинспекция. «Милиция — не знаю, но Госавтоинспекция уже есть», — подытожил глава ведомства.

ГАИ была учреждена в СССР в 1936 году и обеспечивала безопасность дорожного движения до 1998 года. Летом того года указом президента России ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ.

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Милиция же была переименована в полицию марте 2011 года, когда экс-президент Дмитрий Медведев подписал закон «О полиции». По словам Медведева, полиция ассоциируется с профессиональными людьми, «которые работают эффективно, честно, слаженно».

Ранее в ГИБДД отчитались о снижении количества аварий на дорогах. С января по апрель в стране произошло в 2,4 раза меньше ДТП, чем за тот же период 2023 года, — 33 тысячи. При этом погибших больше на 0,6 процента.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#ГИБДД
#Россия