ГИБДД больше нет: вернулось старое название

По словам Черникова, упразднение пятибуквенной аббревиатуры ГИБДД урегулировано законодательно. Во всех нормативно-правовых документах уже фигурирует название Госавтоинспекция. «Милиция — не знаю, но Госавтоинспекция уже есть», — подытожил глава ведомства.

ГАИ была учреждена в СССР в 1936 году и обеспечивала безопасность дорожного движения до 1998 года. Летом того года указом президента России ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ.