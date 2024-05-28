ГИБДД больше нет: вернулось старое название

ГИБДД больше нет: вернулось старое названиеВоскресят ли слово «милиция», в МВД пока не знают
По словам Черникова, упразднение пятибуквенной аббревиатуры ГИБДД урегулировано законодательно. Во всех нормативно-правовых документах уже фигурирует название Госавтоинспекция. «Милиция — не знаю, но Госавтоинспекция уже есть», — подытожил глава ведомства.
ГАИ была учреждена в СССР в 1936 году и обеспечивала безопасность дорожного движения до 1998 года. Летом того года указом президента России ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ.
Милиция же была переименована в полицию марте 2011 года, когда экс-президент Дмитрий Медведев подписал закон «О полиции». По словам Медведева, полиция ассоциируется с профессиональными людьми, «которые работают эффективно, честно, слаженно».
Ранее в ГИБДД отчитались о снижении количества аварий на дорогах. С января по апрель в стране произошло в 2,4 раза меньше ДТП, чем за тот же период 2023 года, — 33 тысячи. При этом погибших больше на 0,6 процента.