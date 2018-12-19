Видео: пятерка секретных прототипов Porsche

Особое место в ролике занимает прототип Porsche Panamericana, построенный к 80-летию Фердинанда Порше на агрегатах 964 Cabriolet Carrera 4. Дизайн необычного родстера разработал приложивший руку к BMW Z1 Ульрих Бец. Автомобиль получил кузов из углепластика с открытыми колесными арками, длинноходную подвеску, а также съемную тряпичную крышу.