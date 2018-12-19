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14:31

Видео: пятерка секретных прототипов Porsche

Компания рассказала об открытом двухдверном Cayenne и роллинг-шасси 918 Spyder

Компания Porsche опубликовала очередной ролик серии «Топ-5», в котором рассказала о своих секретных прототипах. В список попали открытый двухдверный Cayenne, основанный на конструкторском проекте для «Сеата» Porsche 984 и странный одноместный 911 Carrera 3.2 Speedster.

Особое место в ролике занимает прототип Porsche Panamericana, построенный к 80-летию Фердинанда Порше на агрегатах 964 Cabriolet Carrera 4. Дизайн необычного родстера разработал приложивший руку к BMW Z1 Ульрих Бец. Автомобиль получил кузов из углепластика с открытыми колесными арками, длинноходную подвеску, а также съемную тряпичную крышу.

Видео: Porsche

Первое же место досталось «голому» шасси супергибрида 918 Spyder. В начале 2012 года в таком виде суперкар показывали журналистам. В будущем «самоходная тележка» помогла построить самый быстрый серийный автомобиль в истории марки.

Ранее Porsche выпустила ролики с рассказом о самых быстрых спорткарах, самых дорогих аукционных моделях, пяти любимых моделях Вольфганга Порше, лучших спорткарах с воздушным охлаждением, машинах с самым быстрым разгоном, пяти самых легких и самых важных машинах в истории марки.

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