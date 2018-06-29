Автомобиль стал слабее из-за новых экотребований

Пульс

Seat уменьшил мощность «заряженного» хэтчбека Leon

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29 июня 2018

«Заряженный» вариант хэтчбека Seat Leon, который теперь продается под отдельным брендом Cupra, стал на 10 лошадиных сил слабее. Как пишет Auto Express, это произошло из-за требований нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure или Всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей).

[Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам](https://motor.ru/selector/oldhothatch.htm)

Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам

Хот-хэтч оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором, но его мощность теперь будет составлять не 300 лошадиных сил, а 290 сил. При этом отдача агрегата полноприводной модификации, которая доступна для «Леона» с кузовом универсал, не изменится.

Новый цикл измерений WLTP с сентября прошлого года пришел на смену NEDC, утвержденному еще в 1970-х. Согласно новым правилам, автомобилям теперь будет необходимо проезжать большую дистанцию во время измерений. Также увеличится количество разгонов, но сократится время остановок.

Ранее из-за несоответствия новым требованиям компания BMW досрочно прекратила производство «заряженного» седана M3, приостановила производство спортивной модификации «пятерки» — M550i, а также отказалась от выпуска топовой модификации «семерки» с двигателем V12 при следующем обновлении модели.

Кроме того, о приостановке продаж всех моделей в связи с необходимостью пересертификации на цикл WLTP в мае сообщили в Porsche. Это же коснулось машин Audi SQ5 и Peugeot 308 GTi.

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SeatLeonCupraХот-хэтчи
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