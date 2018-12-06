Посмотрите, каким мог бы быть универсал Aurus

Первый Aurus – президентский лимузин – дебютировал во время инаугурации президента РФ Владимира Путина. Обычный седан под названием Senat показали через несколько месяцев на Московском автосалоне. Внедорожник Komendant появится в серии не раньше 2020 года, а возможность выпуска мотоцикла начнут рассматривать только после завершения испытаний прототипов, которые завершатся к следующему году.