Видео: дрэг-гонка классического пикапа Datsun и культового спорткара Nissan

При этом оба автомобиля с моторами Nissan

Блогеры устроили битву пикапа Datsun 1200 Ute и спорткара Nissan Skyline GT-R. Американская команда Hoonigan представила очередной эпизод своего проекта This vs. That. В новом видеоролике авторы проекта продолжают своё путешествие по Австралии и изучение местных тюнинг-каров. Участниками новой дуэли в этот раз стали представители двух родственных марок — классический пикап Datsun 1200 Ute и культовое купе Nissan Skyline GT-R поколения R32. А объединяет дуэлянтов шестицилиндровый мотор от спорткара Nissan под капотом.