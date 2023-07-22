Видео: дрэг-гонка классического пикапа Datsun и культового спорткара Nissan

А весит такой автомобиль свыше полутора тонн. С учётом такой разницы в характеристиках и типе привода, фаворита гонки можно назвать ещё до её старта, но это ничуть не мешает насладиться красивым заездом. И, конечно же, необычным проектом, в который стандартный Datsun превратил его владелец.