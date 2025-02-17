Цифра дня: сколько раз россияне нарушили ПДД в 2024 году

Цифра дня: сколько раз россияне нарушили ПДД в 2024 годуВсего за год автомобилистам выписали штрафов на сумму более 176 миллиардов рублей
Согласно данным ГИБДД, рост количества штрафов несколько замедлился. Если в прежние годы он составляет 11-17 процентов, то в 2024-м — лишь 6,2 процента. При этом это все еще рост, и связан он с увеличением автопарка страны. Замедление прироста эксперты объясняют отнюдь не тем, что водители стали законопослушнее, а реформой системы фотовидеофиксации нарушений, проведенной осенью прошлого года. В результате этой реформы контроль за местами установки камер ужесточили. То есть часть комплексов, установленных не по правилам, демонтировали, в результате чего количество камер сократилось.
По состоянию на 1 сентября в России насчитывалось 30 тысяч комплексов фотовидеофиксации. Скорректированных данных после проведения реформы пока нет.
Из общего числа постановлений, выписанных в 2024 году, 236,7 миллиона на сумму 149,2 миллиарда рублей получили собственники транспортных средств. 42,9 миллиона штрафов выписали в Москве, еще 41,6 процента — в Московской области, 9,3 миллиона — в Татарстане, 8,9 миллиона — в Санкт-Петербурге и семь миллионов — в Республике Башкортостан.
Ранее стало известно, что самым популярным нарушением ПДД в Москве является превышение скорости: за 2024 год камеры зафиксировали 22,7 миллиона превышений. Чаще всего водители превышали на минимальную наказуемую величину — 20-40 километров в час. Штраф лежит в диапазоне от 750 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от величины превышения.