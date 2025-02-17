Цифра дня: сколько раз россияне нарушили ПДД в 2024 году

Согласно данным ГИБДД, рост количества штрафов несколько замедлился. Если в прежние годы он составляет 11-17 процентов, то в 2024-м — лишь 6,2 процента. При этом это все еще рост, и связан он с увеличением автопарка страны. Замедление прироста эксперты объясняют отнюдь не тем, что водители стали законопослушнее, а реформой системы фотовидеофиксации нарушений, проведенной осенью прошлого года. В результате этой реформы контроль за местами установки камер ужесточили. То есть часть комплексов, установленных не по правилам, демонтировали, в результате чего количество камер сократилось.

По состоянию на 1 сентября в России насчитывалось 30 тысяч комплексов фотовидеофиксации. Скорректированных данных после проведения реформы пока нет.