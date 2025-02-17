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Опубликовано 17 февраля 2025, 15:37
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Цифра дня: сколько раз россияне нарушили ПДД в 2024 году

Всего за год автомобилистам выписали штрафов на сумму более 176 миллиардов рублей
Раскрыто количество штрафов, выписанных на нарушение ПДД в России. За весь прошлый год российских автомобилистов оштрафовали на сумму 176,3 миллиарда рублей, количество самих же штрафов превысило 255 миллионов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции. Уточняется, что 93 процента нарушений были зафиксированы дорожными камерами, а в лидерах по количеству стали Москва, Московская область и Республика Татарстан.
Цифра дня: сколько раз россияне нарушили ПДД в 2024 году
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лиза Будрина

Согласно данным ГИБДД, рост количества штрафов несколько замедлился. Если в прежние годы он составляет 11-17 процентов, то в 2024-м — лишь 6,2 процента. При этом это все еще рост, и связан он с увеличением автопарка страны. Замедление прироста эксперты объясняют отнюдь не тем, что водители стали законопослушнее, а реформой системы фотовидеофиксации нарушений, проведенной осенью прошлого года. В результате этой реформы контроль за местами установки камер ужесточили. То есть часть комплексов, установленных не по правилам, демонтировали, в результате чего количество камер сократилось.

По состоянию на 1 сентября в России насчитывалось 30 тысяч комплексов фотовидеофиксации. Скорректированных данных после проведения реформы пока нет.

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Из общего числа постановлений, выписанных в 2024 году, 236,7 миллиона на сумму 149,2 миллиарда рублей получили собственники транспортных средств. 42,9 миллиона штрафов выписали в Москве, еще 41,6 процента — в Московской области, 9,3 миллиона — в Татарстане, 8,9 миллиона — в Санкт-Петербурге и семь миллионов — в Республике Башкортостан.

Ранее стало известно, что самым популярным нарушением ПДД в Москве является превышение скорости: за 2024 год камеры зафиксировали 22,7 миллиона превышений. Чаще всего водители превышали на минимальную наказуемую величину — 20-40 километров в час. Штраф лежит в диапазоне от 750 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от величины превышения.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Лиза Будрина
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