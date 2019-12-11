Посмотрите на Tesla Model 3 с салоном, который должен понравиться бумерам

Вся стилистика салона выдержана в сером, бирюзовом и карамельном цветах, которые, как заявляют в Vilner, создают «уникальную атмосферу спокойствия, безмятежности и очаровательного гостеприимства, которая окутывает вас, как домашняя одежда». В ателье признаются, что перед ними стояла задача придать автомобилю «цифрового века» неповторимую изощренность, характерную для давно минувших дней, «наполненных безмятежностью и идеализмом».