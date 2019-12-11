Посмотрите на Tesla Model 3 с салоном, который должен понравиться бумерам

Вся стилистика салона выдержана в сером, бирюзовом и карамельном цветах, которые, как заявляют в Vilner, создают «уникальную атмосферу спокойствия, безмятежности и очаровательного гостеприимства, которая окутывает вас, как домашняя одежда». В ателье признаются, что перед ними стояла задача придать автомобилю «цифрового века» неповторимую изощренность, характерную для давно минувших дней, «наполненных безмятежностью и идеализмом».
Фото: Vilner
Иными словами, такой дизайн должен прийтись по вкусу бумерам – поколению, рожденному в период с 1946 по 1964 год. Причем рисунок «гусиные лапки» можно встретить и на классических Porsche вроде модели 901, и на ультрасовременной суперъяхте Dynamiq GTT 115 с гибридным приводом.
В числе последних проектов Vilner – рестомод главного автомобильного символа ГДР — Trabant 1.1, BMW M3 с салоном в стиле Golf GTI и седан Allroads Ronin на базе Mitsubishi Lancer Ralliart, вдохновленный традициями самураев. Более ранние работы ателье – Toyota Land Cruiser c сиденьями от «пятерки» BMW и Acura MDX с крылышками бабочек в салоне.