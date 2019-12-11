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12:43

Посмотрите на Tesla Model 3 с салоном, который должен понравиться бумерам

Обивка кресел с рисунком «гусиные лапки» сочетается с декоративными вставками из дерева

© Vilner
Лиза Будрина
Болгарское тюнинг-ателье Vilner подготовило пакет доработок для Tesla Model 3. В современном электромобиле с аскетичным салоном причудливым образом сочетаются шерсть, дерево и рисунок ткани «гусиные лапки», который сами болгары называют «миниатюрным декоративным рельефом».

Вся стилистика салона выдержана в сером, бирюзовом и карамельном цветах, которые, как заявляют в Vilner, создают «уникальную атмосферу спокойствия, безмятежности и очаровательного гостеприимства, которая окутывает вас, как домашняя одежда». В ателье признаются, что перед ними стояла задача придать автомобилю «цифрового века» неповторимую изощренность, характерную для давно минувших дней, «наполненных безмятежностью и идеализмом».

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Фото: Vilner

Иными словами, такой дизайн должен прийтись по вкусу бумерам поколению, рожденному в период с 1946 по 1964 год. Причем рисунок «гусиные лапки» можно встретить и на классических Porsche вроде модели 901, и на ультрасовременной суперъяхте Dynamiq GTT 115 с гибридным приводом.

В числе последних проектов Vilner рестомод главного автомобильного символа ГДР — Trabant 1.1, BMW M3 с салоном в стиле Golf GTI и седан Allroads Ronin на базе Mitsubishi Lancer Ralliart, вдохновленный традициями самураев. Более ранние работы ателье Toyota Land Cruiser c сиденьями от «пятерки» BMW и Acura MDX с крылышками бабочек в салоне.