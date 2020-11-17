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Volkswagen хочет заменить семиместный Tiguan новой моделью

На сегодняшний день кроссовер Tayron продается только в Китае

Volkswagen Tayron © Volkswagen
Мария Евдокимова
Компания Volkswagen планирует вывести на европейский рынок новую модель – кроссовер Tayron, пока доступный только в Китае. По данным Automotive News Europe, в распоряжении которого оказался внутренний документ Volkswagen, новинка может вытеснить из модельного ряда марки длиннобазный Tiguan Allspace.

Судя по документу, большой семиместный кроссовер Tayron, построенный на базе Tiguan, будут собирать для Европы на заводе в немецком Вольфсбурге. Документ, в котором также упоминается возможный вывод с рынка Tiguan Allspace, был направлен сотрудникам завода. Вероятно, новинка не будет точной копией «Тайрона» и получит ряд особенностей для европейского рынка по примеру китайского Tharu, который в версии для США превратили в Taos.

Производство новой модели по плану стартует в 2024 году – к этому времени китайский Tayron может сменить поколение. Следовательно, базой для европейской версии станет «свежий» кроссовер.

В издании предполагают, что решение вывести Tayron на европейский рынок продиктован желанием занять нишу между Tiguan и Touareg отдельной моделью. Кроме этого, Tiguan Allspace приходится возить из Мексики, тогда как производство Tayron в Германии позволит сэкономить на логистике.

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В России семиместный Volkswagen Tiguan не представлен. В конце прошлого года в В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Allspace с увеличенной на 10 сантиметров колесной базой, однако на рынок модель так и не вышла. Стандартный Tiguan второго поколения доступен россиянам по цене от 1 779 000 до 2 809 000 рублей.

В июле у «Тайрона» появилась купеобразная версия – Volkswagen Tayron X, который выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае. Кросс-купе оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» в двух вариантах форсировки: 186 и 220 лошадиных сил. Первому варианту положен передний привод, более мощному – полный 4Motion.

Источник: Automotive News Europe