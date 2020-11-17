Volkswagen хочет заменить семиместный Tiguan новой моделью

Судя по документу, большой семиместный кроссовер Tayron, построенный на базе Tiguan, будут собирать для Европы на заводе в немецком Вольфсбурге. Документ, в котором также упоминается возможный вывод с рынка Tiguan Allspace, был направлен сотрудникам завода. Вероятно, новинка не будет точной копией «Тайрона» и получит ряд особенностей для европейского рынка по примеру китайского Tharu, который в версии для США превратили в Taos.

Производство новой модели по плану стартует в 2024 году – к этому времени китайский Tayron может сменить поколение. Следовательно, базой для европейской версии станет «свежий» кроссовер.

В издании предполагают, что решение вывести Tayron на европейский рынок продиктован желанием занять нишу между Tiguan и Touareg отдельной моделью. Кроме этого, Tiguan Allspace приходится возить из Мексики, тогда как производство Tayron в Германии позволит сэкономить на логистике.