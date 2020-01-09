Aston Martin анонсировал новую коллекционную модель

Британская марка подтвердила прошлогодние слухи о работе над спидстером и раскрыла некоторые подробности. Новинка разработана силами двух отделений: ателье Q by Aston Martin и центра дизайна Aston Martin Design. Проектирование суперкара и подготовка к запуску в мелкосерийное производство заняли более года. Двухдверка адресована «энтузиастам вождения» и коллекционерам, а вдохновением для неё стали сразу две модели «Астона».

Дизайн V12 Speedster заимствует черты исторической гоночной модели DBR1, победителя «24 часов Ле-Мана» 1959 года и марафона «1000 километров Нюрбургринга», а также юбилейного спидстера CC100 2013 года. Последний выпустили в честь 100-летия марки в количестве двух штук и обе машины сейчас находятся в частных коллекция.

Прямыми конкурентами V12 Speedster будут Ferrari Monza и McLaren Elva.