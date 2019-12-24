Электрический минивэн Volkswagen получит индекс ID.7

В 2018-м компанию пассажирскому I.D. Buzz составил фургон I.D. Buzz Cargo с грузоподъёмностью 800 килограммов. Полноприводный вэн тоже оборудовали двумя электромоторами, но их мощность составила уже 201 силу. Для фургона предусмотрели несколько вариантов тяговой батареи — емкостью от 48 до 111 киловатт-часов, который обеспечили бы запас хода вплоть до 550 километров. Дополнительные 15 километров пробега обещала дать солнечная панель на крыше.