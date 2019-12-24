Электрический минивэн Volkswagen получит индекс ID.7

Предвестник серийного электровэна, шоу-кар I.D. Buzz, дебютировал на детройтском автосалоне в 2017 году. Его оснастили двумя электромоторами, в сумме выдающими 364 лошадиные силы, и батарей на 111 киловатт-часов. Заявленный запас хода концепта составит 600 километров по устаревшему циклу NEDC. Салон на восемь посадочных мест с возможностью трансформации и продвинутый автопилот показали, какими станут электрические «Фольксвагены» в ближайшем будущем.
В 2018-м компанию пассажирскому I.D. Buzz составил фургон I.D. Buzz Cargo с грузоподъёмностью 800 килограммов. Полноприводный вэн тоже оборудовали двумя электромоторами, но их мощность составила уже 201 силу. Для фургона предусмотрели несколько вариантов тяговой батареи — емкостью от 48 до 111 киловатт-часов, который обеспечили бы запас хода вплоть до 550 километров. Дополнительные 15 километров пробега обещала дать солнечная панель на крыше.
Предположительно, у товарного Volkswagen ID.7 будет три модификации с разным запасом хода. Вэн с самой большой батареей проедет 600 километров (измерительный цикл не уточняется). Начальная цена электромобиля составит 45 000 евро или около трех миллиона рублей.
ID.7 наряду с хэтчбеком ID.3 и уже анонсированным кроссовером ID.4 станет частью новой экологичной линейки VW AG. Позднее в неё войдут багги, большой вседорожник и субкомпактный электрокар начального уровня.