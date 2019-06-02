Опасный дефект у Лады XRay Cross, переднеприводная «копейка» BMW и самый мощный Ferrari в истории: главное за неделю

Забудьте про задний привод! Третье поколение «единички» BMW с заводским кодом F40 ознаменовало переход на переднеприводную платформу с поперечным расположением двигателя. В основе новой «копейки» лежит усовершенствованная «тележка» с задней многорычажкой от кроссовера X1 и моделей Mini. Колесная база уменьшилась всего на 20 мм, длина — на 5, но в салоне при этом стало просторнее, а пропорциями первая серия теперь напоминает Mercedes А-класса. В интерьере — детали и дисплеи, знакомые по новой «трешке». Пока анонсировано четыре обычных модификации: трехцилиндровые 118i (140 л.с.), 116d (116 л.с.) и 118d (150 л.с.) и четырехцилиндровая 120d xDrive (190 л.с.). На вершине гаммы — заряженный хэтч M135i xDrive мощностью 306 сил.