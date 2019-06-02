Опасный дефект у Лады XRay Cross, переднеприводная «копейка» BMW и самый мощный Ferrari в истории: главное за неделю

Отзыв Lada XRay Cross
Причина экстренного отзыва восьмисот автомобилей Lada XRay Cross — в возможном несоответствии вала электроусилителя рулевого управления. Об этом стало известно из письма начальника управления организации сервисного обслуживания «АвтоВАЗа», адресованного дилерам. Данный документ опубликовал канал Lada Loven, и в нем говорится о необходимости связаться с владельцем по телефону, доставить автомобиль на эвакуаторе в дилерский центр и провести работы по замене промежуточного вала 8450023118. Мы следим за развитием событий.
Первая серия BMW нового поколения
Забудьте про задний привод! Третье поколение «единички» BMW с заводским кодом F40 ознаменовало переход на переднеприводную платформу с поперечным расположением двигателя. В основе новой «копейки» лежит усовершенствованная «тележка» с задней многорычажкой от кроссовера X1 и моделей Mini. Колесная база уменьшилась всего на 20 мм, длина — на 5, но в салоне при этом стало просторнее, а пропорциями первая серия теперь напоминает Mercedes А-класса. В интерьере — детали и дисплеи, знакомые по новой «трешке». Пока анонсировано четыре обычных модификации: трехцилиндровые 118i (140 л.с.), 116d (116 л.с.) и 118d (150 л.с.) и четырехцилиндровая 120d xDrive (190 л.с.). На вершине гаммы — заряженный хэтч M135i xDrive мощностью 306 сил.
Ferrari SF90 Stradale
Среднемоторное купе SF90 Stradale можно считать преемником модели F8 Tributo, которая, в свою очередь, ведет историю от семейства 488 GTB/458 Italia. Однако по мощности новинка превосходит даже гиперкар LaFerrari и по совместительству является первым подключаемым гибридом марки и первым среднемоторным Ferrari с полным приводом. «Битурбовосьмерка» 4.0 выдает 780 сил и 800 Нм, а за счет трех электромоторов (один — между ДВС и восьмиступенчатым «роботом», еще два — на передней оси) суммарная отдача составляет 1000 сил! Время разгона до сотни — 2,5 с.
Слияние FCA и Renault
Итало-американский и французский концерны официально объявили о возможном слиянии. По идее, от сделки выиграют обе стороны. Renault получит доступ к североамериканскому рынку, а FCA укрепит свои не самые сильные позиции в Европе и получит электрические и гибридные технологии. Кстати, благодаря слиянию новоиспеченный альянс сможет сэкономить на процессах проектирования и закупки до пяти миллиардов евро.
Три новинки российского рынка
На этой неделе сразу три производителя объявили цены на свои новинки. Во-первых, на наш рынок выходит шведский седан Volvo S60, который будет конкурировать с «трешкой» BMW и другими одноклассниками. На выбор предложены две бензиновые версии: T4 (190 л.с.) по цене от 2,35 млн руб. и T5 AWD (249 л.с.), который обойдется минимум в 2,77 млн.
Объявлены цены и на кроссовер Mazda CX-5, переживший микрообновление. Японцы усовершенствовали ездовую электронику, перенастроили подвеску и пересмотрели комплектации, а мультимедийную систему обучили интерфейсам Apple CarPlay/Android Auto. Цены — от 1,58 до 2,42 млн руб. за версию с мотором 2.0 (150 л.с.) и от 2,01 млн до 2,53 млн — за CX-5 2.5 (194 л.с.).
Наконец, до России добрался и обновленный седан Jaguar XE, получивший более яркую внешность, серьезно переделанный интерьер и полезные опции. Стартовая цена XE со 180-сильным турбодизелем и задним приводом — 2,84 млн руб. Бензиновый полноприводный вариант мощностью 249 сил обойдется минимум в 3,18 млн, а топовый 300-сильный P300 AWD — в 3,78.