Франкенштейны на колёсах

Создатели таких автомобилей особенно не церемонятся — собирают кузова «на живую нитку», из фрагментов серийных машин. Оттого и выглядит эта техника крайне неказисто: сварные швы тут и там, нарощеная или наоборот, укороченная колесная база, выполненные кое-как накладки, собранный из чего попало интерьер... Большинство таких машин после окончания испытаний ждёт пресс.
В прошлом году мы уже рассказывали о самых необычных опытных суперкарах. А в этот раз мы собрали воедино самые странные и нелепые образцы обычных легковушек.
Alfa Romeo Stelvio
Знакомьтесь: на этом фото 2015 года запечатлен кроссовер Alfa Romeo. Увидев этого уродца, не спешите оплакивать великий итальянский дизайн. Просто на агрегаты Alfa Romeo Stelvio пришлось «натягивать» кузов от гораздо более компактного минивэна Fiat 500L Living. Само собой, продольно расположенный мотор не помещался под куцым капотом «фиатика», у которого силовой агрегат ставится поперечно. Переднюю часть минивэна пришлось удлинить примерно на 15 сантиметров, что придало ему совершенно «заднеприводные» пропорции с длинным носом и выдвинутыми вперед передними колесами — как и у настоящей Alfa Romeo Stelvio, производство которой стартовало в 2016 году.
Land Rover Freelander
Работа над автомобилем, который в 1997 году мы узнали как Land Rover Freelander, началась еще в 1989-м — вскоре после того, как компании Rover и Land Rover вновь объединились. Менеджмент долго сомневался, под какой из марок выпускать компактный полноприводник.
Но инженерная работа ждать не могла, и уже в 1992 году на дороги выпустили 25 невзрачных машин: агрегатами от будущего Фрилендера начинили кузова от фургончиков Austin Maestro. От обычного «каблучка» их отличали разве что большие колеса и внушительный дорожный просвет. И только очень внимательный наблюдатель мог заметить небольшую вставку перед передней дверью, «лишнюю» заправочную горловину и каркас безопасности в салоне. Для снижения заметности машины покрасили в черный и кремовый цвета, и снабдили номерами старого образца. Были собраны бензиновые и дизельные версии с правым и левым рулем. После испытаний большинство прототипов уничтожили, но три машины сохранили. Две из них находятся в «Дансфолдской коллекции» — частном собрании редких и уникальных Ленд-Роверов.
Maybach 57
Этот «сто сороковой» Mercedes вполне мог бы сойти за работу какого-нибудь ателье, удлиняющего представительские автомобили по заказу толстосумов — если бы не дурацкие расширители колесных арок, будто снятые с раллийной машины. Так выглядел «мул», на котором испытывали агрегаты для первенца возрожденной марки Maybach. В основу седанов Maybach 57 и 62 под внутризаводским обозначением W240 и V240 легла доработанная платформа Мерседеса S-Класса в кузове W140. Но «короткий» Maybach 57 на 25 сантиметров превосходил по размеру колесной базы длинную версию «сто сорокового», чем и объясняется внешность тестовой машины. «Мулы» для испытаний начинки для Maybach 62 отличались 70-сантиметровой вставкой между дверями.
Land Rover Defender
Этот нелепого вида коротышка в камуфляже — будущий Land Rover Defender. Конечно, внешность его будет совсем не такой: кондовый вояка на рамном шасси ушел в отставку в 2016 году, но вскоре будет возрожден в виде современного внедорожника с ретро-мотивами на платформе Land Rover Discovery. Причем Defender будет по-прежнему предлагаться как в виде пятидверки, так и короткобазной трехдверки.
Для испытаний укоротили кузов серийного Range Rover Sport примерно на 30 сантиметров. Ради простоты даже не стали убирать задние двери — они в виде крохотных «калиток» так и остались на месте. Эту машину с начинкой от будущего Дефендера и поймали фотошпионы во время испытаний за Полярным кругом. Ожидается, что новый Defender c кодовым обозначением L663 будет представлен в конце текущего года.
Rolls-Royce Cullinan
Удлинять роскошный представительский седан для еще большего комфорта задних пассажиров — распространенная практика. А вот укорачивать? Алюминиевый кузов седана Rolls-Royce Phantom «сократили» ради испытаний узлов для первого в истории марки кроссовера Cullinan. Как известно, в его основе лежит та же платформа с пышным названием «Архитектура роскоши», что и у «Фантома», так что выбор носителя агрегатов лежал на поверхности. «Мула» построили три года назад для испытаний системы полного привода. А чтобы приблизить седан к будущему кроссоверу по аэродинамическим характеристикам, машину снабдили большим антикрылом на крышке багажника.
Saab 99
Когда шведская фирма Saab в шестидесятые годы начала работу над новой моделью 99, опытные машины не стали покрывать камуфляжной окраской, чтобы не привлекать лишнего внимания. Дело в том, что их собрали в кузове старой модели Saab 96 — одной из самых популярных машин в Швеции в те годы. Правда, новая модель должна была стать намного шире, поэтому кузов «девяносто шестого» пришлось расширить аж на 20 сантиметров. У испытателей эти машины получили кличку Paddan — «жаба» по-шведски. Четыре экспериментальные машины спокойно колесили вокруг Трольхаттана, где была расположена штаб-квартира фирмы. Пока однажды не попались на глаза журналисту газеты Expressen, у которого было хорошо с глазомером... Одна из этих машин потом стала экземпляром музея Saab в Трольхаттане.
Москвич-2141
Этот крупный хэтчбек с иностранными логотипами Meridian в конце семидесятых частенько видели в Москве. И только сотрудники АЗЛК знали, что это — французская Simca 1308, начиненная агрегатами перспективного «Москвича-2141». Сейчас общеизвестно, что именно «Симку» по распоряжению министра автомобильной промышленности Юрия Полякова взяли в качестве прообраза для внешности будущего переднеприводного «Москвича». Но технически Simca c поперечно расположенным мотором и «сорок первый» с продольно установленным силовым агрегатом не имели ничего общего. Поэтому прототип, получивший у испытателей кличку «Максимка», получил оригинальный передок увеличенной длины. Кстати, вышедший в 1986 году «Москвич-2141» внешне и вовсе почти не напоминал «Симку»: общим остался только силуэт и форма оконных проёмов.
ВАЗ-2108
Об испытаниях вазовской «восьмерки» известно многое: еще живы многие участники событий, опубликованы воспоминания. Например, мы знаем, что агрегаты первой переднеприводной Лады испытывали на «копейках». В конце 1979 — начале 1980 года были изготовлены автомобили-носители двух видов. Машины «типа Ш» представляли собой кузов ВАЗ-21011 с силовым агрегатом и подвесками ВАЗ-2108. Один из этих «мулов» проходил испытания на фирме Porsche, которая помогала в доводке модели 2108. Машины «типа Д» имели классическую компоновку с продольным расположением мотора и задним приводом: они оснащались только новым двигателем «2108». К сожалению, о дальнейшей судьбе этих «мулов» ничего не известно. В публичном доступе нет и сколько-нибудь качественных снимков. Мы можем только предполагать, что на этом фото, сделанном в 1980 году в Вайсзахе, позади виднеются как раз переднеприводные Жигули «типа Ш». На этом история Жигулей с агрегатами от «восьмерок» не закончилась. В дальнейшем ВАЗ построил партию автомобилей ВАЗ-21068 — «шестерок» с двигателем 2108. Эти машины поступили в опытную эксплуатацию, и несколько машин даже сохранились до наших дней в исходном виде.