Франкенштейны на колёсах

Но инженерная работа ждать не могла, и уже в 1992 году на дороги выпустили 25 невзрачных машин: агрегатами от будущего Фрилендера начинили кузова от фургончиков Austin Maestro. От обычного «каблучка» их отличали разве что большие колеса и внушительный дорожный просвет. И только очень внимательный наблюдатель мог заметить небольшую вставку перед передней дверью, «лишнюю» заправочную горловину и каркас безопасности в салоне. Для снижения заметности машины покрасили в черный и кремовый цвета, и снабдили номерами старого образца. Были собраны бензиновые и дизельные версии с правым и левым рулем. После испытаний большинство прототипов уничтожили, но три машины сохранили. Две из них находятся в «Дансфолдской коллекции» — частном собрании редких и уникальных Ленд-Роверов.

Maybach 57

Этот «сто сороковой» Mercedes вполне мог бы сойти за работу какого-нибудь ателье, удлиняющего представительские автомобили по заказу толстосумов — если бы не дурацкие расширители колесных арок, будто снятые с раллийной машины. Так выглядел «мул», на котором испытывали агрегаты для первенца возрожденной марки Maybach. В основу седанов Maybach 57 и 62 под внутризаводским обозначением W240 и V240 легла доработанная платформа Мерседеса S-Класса в кузове W140. Но «короткий» Maybach 57 на 25 сантиметров превосходил по размеру колесной базы длинную версию «сто сорокового», чем и объясняется внешность тестовой машины. «Мулы» для испытаний начинки для Maybach 62 отличались 70-сантиметровой вставкой между дверями.