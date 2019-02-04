День на миллионы

Полминуты рекламы на «Супербоуле» стоят гигантских денег. Если в 1967 году один единственный ролик, показанный в ходе матча, обошелся в 42 тысячи долларов, то к 1995-му цена впервые превысила миллион долларов за 30 секунд! В этом же году канал CBS, обладающий правами на показ финала, запросил минимум 5,1 миллиона долларов за тот же хронометраж. В 2018-м средняя цена эфирного времени канала NBC в период финальной игры составила 5,05 миллиона долларов.

В 2019 году среди автомобильных производителей абсолютным рекордсменом стал Lexus, сделавший четырехминутный рекламный ролик. Правда, тут есть одно «но»: во время «Супербоула» ролик не покажут — компания просто сняла к той же дате видео на футбольную тему и опубликовала его на YouTube. Ролик все равно все посмотрят, но платить за эфирное время не нужно — профит!

В этот раз ярких и запоминающихся рекламных роликов от автомобильных компаний оказалось меньше обычного, но мы все равно выбрали из них самые клевые.

Audi e-tron GT. В другой жизни

Дом в прекрасном месте и гараж полный крутых тачек. Мечта? Нет, просто это все уже ждет в другой жизни. Если, конечно, вас от этого не спасут и не вернут в реальность, как в этом ролике Audi.