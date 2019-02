День на миллионы

Dodge Challenger, Charger и Durango. Городской дрифт

В рекламе «Доджа» снимаются «заряженные» модели марки: 808-сильный Challenger SRT Hellcat Redeye, 717-сильный Charger SRT Hellcat и 481-сильный Durango SRT. Саундтрек ролика — это трек под названием The Devil Went Down To Georgia группы Charlie Daniels Band, отсылающий к штату Джорджия, где проходит финальная игра.