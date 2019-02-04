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10:26

День на миллионы

Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США

Ефим Репин
В воскресенье, 3 февраля, на стадионе, носящем имя Mercedes-Benz (Атланта, Джорджия), завершился финальный матч национальной футбольной лиги США — Super Bowl. К одному из самых рейтинговых телевизионных мероприятий Америки многие компании готовятся, словно к Рождеству — ну где еще твой рекламный ролик одновременно увидят свыше 100 миллионов человек?

Полминуты рекламы на «Супербоуле» стоят гигантских денег. Если в 1967 году один единственный ролик, показанный в ходе матча, обошелся в 42 тысячи долларов, то к 1995-му цена впервые превысила миллион долларов за 30 секунд! В этом же году канал CBS, обладающий правами на показ финала, запросил минимум 5,1 миллиона долларов за тот же хронометраж. В 2018-м средняя цена эфирного времени канала NBC в период финальной игры составила 5,05 миллиона долларов.

В 2019 году среди автомобильных производителей абсолютным рекордсменом стал Lexus, сделавший четырехминутный рекламный ролик. Правда, тут есть одно «но»: во время «Супербоула» ролик не покажут — компания просто сняла к той же дате видео на футбольную тему и опубликовала его на YouTube. Ролик все равно все посмотрят, но платить за эфирное время не нужно — профит!

В этот раз ярких и запоминающихся рекламных роликов от автомобильных компаний оказалось меньше обычного, но мы все равно выбрали из них самые клевые.

Audi e-tron GT. В другой жизни

Дом в прекрасном месте и гараж полный крутых тачек. Мечта? Нет, просто это все уже ждет в другой жизни. Если, конечно, вас от этого не спасут и не вернут в реальность, как в этом ролике Audi.

Mercedes-Benz A-Class. Сила слова

Ролик про человека, слова которого обладают просто божественной силой: скажет — и вместо скучной оперы на сцене окажется рэпер Лудакрис, штрафная квитанция за неправильную парковку превратится в клочки разорванной бумаги, а Лэсси придет на помощь застрявшим в лифте людям. Так производитель рекламирует новый A-Class и мультимедийную систему MBUX с функцией управления голосом.

Jeep Gladiator. Перерождение

История о том, как рождается новый пикап Jeep: нужно взять старенький Gladiator начала 60-х годов и поставить его под гидравлический пресс.

Hyundai. Лифт

В рекламе компании Hyundai снялся актер Джейсон Бейтман. Здесь он управляет каким-то адским лифтом, доставляя людей в различные неприятные ситуации: на прием к стоматологу, на рейс в самолет, где свободны только места посередине, и даже на веганскую вечеринку. Роликом производитель хотел показать, что можно избежать стресса при покупке новой машины в автосалоне, воспользовавшись приложением и сервисом Shopper Assurance.

Dodge Challenger, Charger и Durango. Городской дрифт

В рекламе «Доджа» снимаются «заряженные» модели марки: 808-сильный Challenger SRT Hellcat Redeye, 717-сильный Charger SRT Hellcat и 481-сильный Durango SRT. Саундтрек ролика — это трек под названием The Devil Went Down To Georgia группы Charlie Daniels Band, отсылающий к штату Джорджия, где проходит финальная игра.

Ram. Да кто их помнит?

Наверное, один из самых оригинальных роликов: два ковбоя вспоминают лучшую рекламу прошедших игр, поскольку она порой бывают круче и интереснее самого Суперкубка. Выясняется, что все помнят лишь всякие смешные видео с котиками, но никто не запоминает, что именно они рекламируют. «Так почему бы им просто не показывать в ролике то, что они хотят продавать?» — спрашивает ковбой. И показывают — полноразмерный пикап Ram Heavy Duty.

Toyota RAV4 Hybrid. Все получится

В минутном ролике Toyota сравнивает новый гибридный «Рафик» с восходящей звездой американского футбола — Тони Харис. Она стала первой женщиной, которая получила полноценную стипендиальную программу обучения, позволяющую учиться в колледже и одновременно заниматься профессиональным спортом.

Walmart. Все покупают здесь

Американская розничная сеть Walmart сделала крутейший ролик для рекламы новой службы заказа продуктов, в котором собрала 12 самых известных автомобилей из кино и мультфильмов. Тут можно увидеть Молнию Маккуина из мультфильма «Тачки», машину Флинстоунов, Бэтмобиль, DeLorian из фильма «Назад в будущее», автомобиль K.I.T.T. из сериала «Рыцарь дорог», внедорожник из «Парка Юрского периода» и даже Бамблби из «Трансформеров».

Lexus UX. Программа защиты

Тот самый ролик Лексуса, который связан с футбольной тематикой, сделан к дате игры, но не будет транслироваться во время матча. Компания рассказывает о разработанной ею системах защиты квотербеков: встроенных в форму подушках безопасности, системах слежения за игроками в мертвой зоне, 360-градусного видеообзора и встроенной в визор навигации с наилучшим маршрутом прохождения по полю.

P.S.

Компания Volvo решила пойти другим путем: производитель попросил вообще не смотреть ни рекламу, ни даже сам матч. Вместо этого шведы предложили смотреть на экран смартфона — на специальном сайте можно будет сыграть в игру, во время которой при помощи фронтальной камеры будет отслежено время, потраченную на нее.

Тот, кто дольше всех сможет не обращать внимание на самое главное телесобытие этой зимы в США, имеет шанс выиграть новый седан Volvo S60 (правда, не навсегда, а на несколько месяцев по программе подписки). В конце концов, матч можно посмотреть и в записи...

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