В кресле с пледом

Изобретено в России
Отрывок из книги Тима Скоренко, посвященный истории полугусеничных машин Адольфа Кегресса — французского инженера, который в начале XX века переехал в Россию и стал техническим директором Императорского гаража, а также личным шофером Николая Второго. Кегресс разработал конструкцию, позволявшую всего за несколько часов заменить задние колеса автомобиля на гусеничный движитель. Она подходила практически для любой машины того времени, и на порядок повышала проходимость.
От Porsche до тюрьмы: история одной самоделки
Удивительный сюжет из послевоенной Германии про двух братьев из ГДР, которые мечтали о своём Porsche. Близнецы Кнут и Фальк Райман собрали спорткар из деталей от брошенных Вермахтом внедорожников Volkswagen Typ 82 Kübelwagen, сами соорудили похожий на Porsche 356 кузов, и даже встретились с Фердинандом Порше, уговорив его продать настоящий двигатель Porsche!
Подушка опасности
Разбираем по косточкам один из самых позорных и масштабных скандалов в истории мирового автопрома: историю вокруг подушек безопасности японской фирмы Takata. В общей сложности было выпущено около 43 миллионов подушек опасной конструкции, а отзывы оснащенных ими автомобилей длятся уже десять лет: например, ремонту подлежат десятки тысяч официально ввезенных в Россию машин марок Toyota, Nissan, Infiniti, Subaru, Honda и Mitsubishi. Как из устройств, спасающих жизнь, подушки превратились в источник смертельной опасности?
Авария на 400 км/ч
Тест-пилот Лорис Бикокки за свою карьеру участвовал в доводке громадного количества суперкаров — от Lamborghini Countach до Pagani Zonda. Но особый трепет у него вызывает 1000-сильный гиперкар Bugatti Veyron, на испытаниях которого он работал в начале двухтысячных. Во время тестов на полигоне Nardò итальянец на скорости в 400 километров в час попал в аварию — но остался жив и даже практически здоров. В этой публикации Бикокки вспоминает подробности того злополучного дня.
Черное зеркало
В этом году Lexus стал первой маркой, выпустившей автомобиль с камерами вместо боковых зеркал. Или всё-таки не первой? Мы предприняли небольшой исторический экскурс, и разобрались в вопросе: зачем, какие возможности для автомобилистов это несет, чего не учли инженеры, и почему от зеркал хотят отказаться только сейчас, если обычные парковочные камеры заднего вида массово ставят уже больше десяти лет.
Любимое хобби наркобарона
Миллиардер, политик, наркоделец, убийца, герой поп-культуры и главный герой сериала Narcos Пабло Эскобар любил красивую жизнь: дворцы, самолеты, женщины, дорогие автомобили... А еще кокаиновый император Латинской Америки развлекался автогонками, и даже добился кое-каких успехов на трассах. Правда, во время его выступлений до соревнований загадочным образом не добирались самые быстрые соперники, а судьи закрывали глаза на превосходство техники.
BMW M8: невиданная акула
Минувшей осенью фирма BMW начала продажи флагманского купе восьмой серии, а вскоре появится и экстремальная версия M8 c битурбомотором V8 4.4 мощностью свыше 600 лошадиных сил. Прошло почти двадцать лет с момента прекращения производства легендарной «акулы» с индексом E31, и мало кто знает, что у нее тоже была версия M8. В начале девяностых конструкторы BMW разработали на базе «восьмерки» суперкар с уникальным мотором V12 6.1, кардинально переделанной подвеской и облегченным кузовом. Но его не стали запускать в производство, и до наших дней дошел единственный экземпляр опытной машины.
«Форсаж» — непридуманная история
В это трудно поверить, но блокбастер «Форсаж» вышел уже без малого двадцать лет назад, в 2001 году. Нелегальные уличные гонки, дурацкие диалоги и японские тачки с баллонами закиси азота вдохновили всех: многие принялись тюнинговать машины и по примеру лысого Доминика Торрето (Вин Дизель) сыпать фразочками про жизнь на четверть мили. Причем судя по воспоминаниям реальных действующих лица нелегальных гонок 90-х годов, кино оказалось гораздо правдивее, чем можно было себе представить.
Поросячий восторг
Почитайте про гонки Pig-N-Ford в штате Орегон — самые веселые и самые реднековские автосоревнования в Америке. Там фермеры соревнуются в искусстве вождения допотопных Фордиков модели T... c поросятами подмышкой! Все очень серьёзно (на самом деле нет) — проводятся отборочные заезды, борьба колесо в колесо, пит-стопы для смены хрюшек... Есть видео (будьте готовы к поросячьему визгу).
Однорукий герой автогонок
Удивительная и трагическая история гонщика: несмотря на изувеченную от рождения правую руку, Арчи Скотт Браун в пятидесятые сражался наравне с физически здоровыми соперниками. Шотландец заработал уважение лучших пилотов того времени — Стирлинга Мосса и Хуана-Мануэля Фанхио. Увы, его карьера и жизнь оказались очень короткими...