В кресле с пледом

Минувшей осенью фирма BMW начала продажи флагманского купе восьмой серии, а вскоре появится и экстремальная версия M8 c битурбомотором V8 4.4 мощностью свыше 600 лошадиных сил. Прошло почти двадцать лет с момента прекращения производства легендарной «акулы» с индексом E31, и мало кто знает, что у нее тоже была версия M8. В начале девяностых конструкторы BMW разработали на базе «восьмерки» суперкар с уникальным мотором V12 6.1, кардинально переделанной подвеской и облегченным кузовом. Но его не стали запускать в производство, и до наших дней дошел единственный экземпляр опытной машины.

«Форсаж» — непридуманная история