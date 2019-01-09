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13:43

В кресле с пледом

Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории 2018 года для вдумчивого чтения

Василий Костин
Новогодние праздники уже завершились — и чтобы вам было не так грустно, редакция «Мотора» приготовила для вас сюрприз. Возвращайтесь с работы, наливайте чаю и можете погружаться в чтение. Мы весь год поставляли вам разнообразные истории про автомобили — а сейчас выбрали для вас десять лучших лонгридов за прошедшие двенадцать месяцев. Наслаждайтесь!

Изобретено в России

Отрывок из книги Тима Скоренко, посвященный истории полугусеничных машин Адольфа Кегресса — французского инженера, который в начале XX века переехал в Россию и стал техническим директором Императорского гаража, а также личным шофером Николая Второго. Кегресс разработал конструкцию, позволявшую всего за несколько часов заменить задние колеса автомобиля на гусеничный движитель. Она подходила практически для любой машины того времени, и на порядок повышала проходимость.

От Porsche до тюрьмы: история одной самоделки

Удивительный сюжет из послевоенной Германии про двух братьев из ГДР, которые мечтали о своём Porsche. Близнецы Кнут и Фальк Райман собрали спорткар из деталей от брошенных Вермахтом внедорожников Volkswagen Typ 82 Kübelwagen, сами соорудили похожий на Porsche 356 кузов, и даже встретились с Фердинандом Порше, уговорив его продать настоящий двигатель Porsche!

Подушка опасности

Разбираем по косточкам один из самых позорных и масштабных скандалов в истории мирового автопрома: историю вокруг подушек безопасности японской фирмы Takata. В общей сложности было выпущено около 43 миллионов подушек опасной конструкции, а отзывы оснащенных ими автомобилей длятся уже десять лет: например, ремонту подлежат десятки тысяч официально ввезенных в Россию машин марок Toyota, Nissan, Infiniti, Subaru, Honda и Mitsubishi. Как из устройств, спасающих жизнь, подушки превратились в источник смертельной опасности?

Авария на 400 км/ч

Тест-пилот Лорис Бикокки за свою карьеру участвовал в доводке громадного количества суперкаров — от Lamborghini Countach до Pagani Zonda. Но особый трепет у него вызывает 1000-сильный гиперкар Bugatti Veyron, на испытаниях которого он работал в начале двухтысячных. Во время тестов на полигоне Nardò итальянец на скорости в 400 километров в час попал в аварию — но остался жив и даже практически здоров. В этой публикации Бикокки вспоминает подробности того злополучного дня.

Черное зеркало

В этом году Lexus стал первой маркой, выпустившей автомобиль с камерами вместо боковых зеркал. Или всё-таки не первой? Мы предприняли небольшой исторический экскурс, и разобрались в вопросе: зачем, какие возможности для автомобилистов это несет, чего не учли инженеры, и почему от зеркал хотят отказаться только сейчас, если обычные парковочные камеры заднего вида массово ставят уже больше десяти лет.

Любимое хобби наркобарона

Миллиардер, политик, наркоделец, убийца, герой поп-культуры и главный герой сериала Narcos Пабло Эскобар любил красивую жизнь: дворцы, самолеты, женщины, дорогие автомобили... А еще кокаиновый император Латинской Америки развлекался автогонками, и даже добился кое-каких успехов на трассах. Правда, во время его выступлений до соревнований загадочным образом не добирались самые быстрые соперники, а судьи закрывали глаза на превосходство техники.

BMW M8: невиданная акула

Минувшей осенью фирма BMW начала продажи флагманского купе восьмой серии, а вскоре появится и экстремальная версия M8 c битурбомотором V8 4.4 мощностью свыше 600 лошадиных сил. Прошло почти двадцать лет с момента прекращения производства легендарной «акулы» с индексом E31, и мало кто знает, что у нее тоже была версия M8. В начале девяностых конструкторы BMW разработали на базе «восьмерки» суперкар с уникальным мотором V12 6.1, кардинально переделанной подвеской и облегченным кузовом. Но его не стали запускать в производство, и до наших дней дошел единственный экземпляр опытной машины.

«Форсаж» — непридуманная история

В это трудно поверить, но блокбастер «Форсаж» вышел уже без малого двадцать лет назад, в 2001 году. Нелегальные уличные гонки, дурацкие диалоги и японские тачки с баллонами закиси азота вдохновили всех: многие принялись тюнинговать машины и по примеру лысого Доминика Торрето (Вин Дизель) сыпать фразочками про жизнь на четверть мили. Причем судя по воспоминаниям реальных действующих лица нелегальных гонок 90-х годов, кино оказалось гораздо правдивее, чем можно было себе представить.

Поросячий восторг

Как Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф стали спортсменами](https://motor.ru/stories/pigdelight.htm)

Почитайте про гонки Pig-N-Ford в штате Орегон — самые веселые и самые реднековские автосоревнования в Америке. Там фермеры соревнуются в искусстве вождения допотопных Фордиков модели T... c поросятами подмышкой! Все очень серьёзно (на самом деле нет) — проводятся отборочные заезды, борьба колесо в колесо, пит-стопы для смены хрюшек... Есть видео (будьте готовы к поросячьему визгу).

Однорукий герой автогонок

Удивительная и трагическая история гонщика: несмотря на изувеченную от рождения правую руку, Арчи Скотт Браун в пятидесятые сражался наравне с физически здоровыми соперниками. Шотландец заработал уважение лучших пилотов того времени — Стирлинга Мосса и Хуана-Мануэля Фанхио. Увы, его карьера и жизнь оказались очень короткими...

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