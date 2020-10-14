Восемь автомобилей Cadillac, для которых скорость важнее роскоши

Mosler TwinStar — 320 километров в час
По факту Mosler TwinStar не является Кадиллаком, но технически — вполне. Можно даже сказать, что он в два раза «кадиллаковее» купе Eldorado двенадцатого поколения, на базе которого и построен.
TwinStar был отчаянной попыткой Mosler Automotive привлечь новых клиентов после спорного суперкара Consulier GTP. А еще это была попытка позаигрывать с престарелыми, но состоятельными владельцами довоенных Кадиллаков, которые помнили времена 16-цилиндровых лимузинов марки. Потому что TwinStar тоже был шестнадцатицилиндровым.
Добиться двукратного увеличения числа «горшков» Mosler Automotive удалось за счет установки еще одного двигателя V8 Northstar в багажник Eldorado. Купе стало не только вдвое мощнее (мощность возросла с 300 лошадиных сил до 600), но и обзавелось системой полного привода. Динамические показатели, несмотря на возросшую массу, тоже улучшились.
Согласно брошюре Mosler, TwinStar разгоняется до 97 километров в час за 4,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 километров в час. Для начала 2000-х — показатели очень неплохие. Но публика не сильно заинтересовалась перекроенным Eldorado с двумя приборными панелями и официальным расходом 25 литров на 100 километров. Поэтому Mosler Automotive удалось продать лишь пять экземпляров TwinStar.
Cadillac LMP Northstar — 322 километра в час
В конце девяностых руководство General Motors решило вернуть марку Cadillac в Ле-Ман. Первая попытка, предпринятая в 1950-м с Le Monstre, оказалась безуспешной: автомобиль попал в аварию уже на втором круге, остаток дистанции ехал с умирающей коробкой передач и окончил марафон лишь одиннадцатым.
Заручившись поддержкой Riley & Scott, известной автоспортивной командой, Cadillac создал открытый прототип LMP Northstar. Как следует из названия, автомобиль оснащен V-образной «восьмеркой» Northstar, которая после ряда модификаций и установки двух турбонагнетателей стала выдавать 650 лошадиных сил мощности при четырех литрах рабочего объема.
В течение трех лет LMP Northstar постоянно модифицировался, подтягивая хромающую надежность и неэффективную аэродинамику. Тем не менее, особых успехов в автоспорте прототип не добился: в Ле-Мане лучшим результатом стали девятое и двенадцатое места (в 2002 году), а самой успешной гонкой в принципе для модели стал заезд на улицах Майами в 2002-м (второе место). После 2002 года программа была свернута.
Тем не менее, на прямых участках LMP Northstar в спецификации 2002 года мог разгоняться до 322 километров в час. Возможно, мог бы и больше, да длина прямиков на трассах не позволяла.
Cadillac Cien — 350 километров в час
Мы бы не стали добавлять Cadillac Cien в этот список, будь он просто выставочной игрушкой, для которой заявлены космические характеристики. В отличие от многих похожих «суперкаров» Cien был полностью работоспособным. Просто Cadillac не хватило смелости и денег запустить его в серию.
Автомобиль был представлен в 2002 году. Его разработкой занимался европейский офис General Motors при участии автоспортивной команды Prodrive — той самой, которая строила чемпионские Subaru для ралли и Aston Martin для Ле-Мана. Именно поэтому Cien напичкан гоночными технологиями: у него и кузов на основе карбонового монокока, и подвеска по кругу на сдвоенных поперечных рычагах.
Главной изюминкой Cien был двигатель — экспериментальный 7,5-литровый XV12 Northstar, который не только развивал внушительные 750 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента, но и оснащался технологией деактивации цилиндров, что положительным образом сказывалось на экономичности.
Поскольку машиной занимались очень серьезные люди, у нас нет причин не верить в заявленные динамические характеристики: разгон с нуля до 100 километров в час — 3,5 секунды, максимальная скорость — 350 километров в час. Подробнее об этом автомобиле можно почитать здесь.
Cadillac Sixteen — около 370 километров в час
Еще один концептуальный Cadillac с невероятным двигателем, который был полностью жизнеспособным. Sixteen засветился в одном из эпизодов Top Gear, был статистом в фильмах «Клик: с пультом по жизни» и «Живая сталь», но, увы, так и не добрался до конвейера. Cadillac и General Motors предпочли более консервативную стратегию развития.
Название Sixteen говорит о количестве цилиндров в моторе концепт-кара: как и флагманские модели Cadillac довоенного периода, прототип оснащен V-образным 16-цилиндровым двигателем. В данном случае это 13,6-литровое чудовище с двумя клапанами на цилиндр, которое развивает около 1000 сил и 1350 Нм — точные характеристики неизвестны. Экспериментальный мотор никогда не испытывали на полную мощность, поэтому все его характеристики ориентировочны и основаны на компьютерных симуляциях.
То же самое касается и максимальной скорости. Если все расчеты верны, Sixteen должен ехать около 370 километров в час — даже несмотря на массу в 2,3 тонны и лишь четыре передачи в автоматической коробке передач. Однако больше 65 километров в час Sixteen никогда не разгоняли: в Cadillac предполагали, что автомобиль будет широко использоваться в кино, поэтому предусмотрительно ограничили скорость экспериментального автомобиля на 40 милях в час.
Cadillac CTS-V — до 322 километров в час
Причем в клуб «300+» входят сразу два поколения CTS-V — второе и третье. И развить подобную скорость могут и универсалы, и седаны, и купе.
CTS-V второго поколения выпускался с 2008 по 2014 год и оснащался архаичным 6,2-литровым двигателем V8 LSA с нагнетателем, который, несмотря на толкатели в приводе клапанов, развивал 564 лошадиные силы и 747 Нм. Согласно официальным данным, разгон до 100 километров в час, в зависимости от версии, у него занимал 4,1–4,2 секунды, а максимальная скорость составляла от 306 до 311 километров в час. Лучшие результаты, разумеется, показывала версия купе.
Однако некоторые тюнинг-ателье могли сделать CTS-V еще быстрее. Самым громким проектом стал представленный в 2012 году Hennessey VR1200 Twin Turbo, построенный на базе купе CTS-V. Инфернальный 1200-сильный автомобиль выстреливал до 100 километров в час за 3 секунды, а его максималка доходила до 390 километров в час. А это уже лига гиперкаров, на секундочку.
Третье поколение CTS-V тоже не ударило в грязь лицом, став самым быстрым и мощным серийным Кадиллаком в истории. Более современный 6,2-литровый LT4, оснащенный компрессором, выдавал 649 сил и 854 Нм. Поэтому заднеприводный седан без труда набирал сотню за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляла 322 километра в час.
Выпуск CTS-V был завершен в начале 2019 года. Именно его место и займет анонсированный CT5-V Blackwing, так как обычный CT5-V с трехлитровым V6 откровенно слабоват.
Cadillac CTS-V Coupe Race Car — 300 километров в час
Казалось бы, к чему распыляться на гоночную машину. Ведь если гражданский вариант CTS-V Coupe едет 311 километров в час, то, надо полагать, и версии для кольца эта скорость под силу. Но не все так просто — ведь никто не отменял регламент и его ограничения.
Например, CTS-V Coupe, который с 2011 по 2014 год выступал в зачете SCCA World Challenge, из-за регламента лишился нагнетателя. И мощность 6,2-литрового V8 упала до 460 лошадиных сил. Хватит ли их, чтобы разогнаться до 300 километров в час? Учитывая, что купе обзавелось огромным антикрылом?
Оказалось, что да. Облегченное до 1450 килограммов купе разгонялось как раз до 300 километров в час — больше не позволяла трансмиссия. Тем не менее, даже этой скорости CTS-V хватило, чтобы дважды выиграть кубок конструкторов серии, в 2012 и 2013 годах.
Cadillac ATS-V — 304 километра в час
На смену гоночному CTS-V в 2015 году пришел ATS-V.R. И, хотя новая модель получилась легче (1315 килограммов) и мощнее (битурбированный V6 выдает 600 сил и 705 Нм), за счет более агрессивного аэродинамического обвеса максимальная скорость упала до 275–290 километров в час. Вот что регламент GT3 с машинами делает.
К счастью, серийный ATS-V подобная тенденция не задела. Хотя в случае с гражданским вариантом шестицилиндровым мотор LF4 развивает лишь 470 «лошадей» и 603 Нм, максимальная скорость машины составляет приличные 304 километра в час. Разгонная динамика с нуля до 97 километров в час — 3,7 секунды.
ATS-V выпускался с 2016 по 2019 год и предлагался как в варианте седан, так и в формате купе. И в Америке пользовался неплохим спросом: он был и динамичнее BMW M3 с Mercedes-AMG C63, и дешевле.
Cadillac DPi-V.R — более 330 километров в час
DPi-V.R стал третьей попыткой Cadillac покорить высшие эшелоны чемпионатов на выносливость. Взяв в качестве основы шасси Dallara LMP2, инженеры Cadillac, совместно с Earnhardt Childress Racing построили сумасшедший прототип, способный ехать далеко за 300 километров в час.
Первые два года своей карьеры, 2017-й и 2018-й, DPi-V.R оснащался 6,2-литровым атмосферным V8, который имел немало общего с моторами CTS-V. По умолчанию двигатель развивал 640 лошадиных сил, но рестриктор уменьшал мощность до 600 сил. Однако с 2018 года из-за перемен в регламенте DPi-V.R комплектуется 5,5-литровым мотором. Что, впрочем, не делает его заметно медленнее.
В отличие от своих предшественников, этот 970-килограммовый прототип оказался очень удачным. Именно он четырежды выигрывал в общем зачете 24 Часов Дайтоны.