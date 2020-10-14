Восемь автомобилей Cadillac, для которых скорость важнее роскоши

Согласно брошюре Mosler, TwinStar разгоняется до 97 километров в час за 4,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 километров в час. Для начала 2000-х — показатели очень неплохие. Но публика не сильно заинтересовалась перекроенным Eldorado с двумя приборными панелями и официальным расходом 25 литров на 100 километров. Поэтому Mosler Automotive удалось продать лишь пять экземпляров TwinStar.

Cadillac LMP Northstar — 322 километра в час

В конце девяностых руководство General Motors решило вернуть марку Cadillac в Ле-Ман. Первая попытка, предпринятая в 1950-м с Le Monstre, оказалась безуспешной: автомобиль попал в аварию уже на втором круге, остаток дистанции ехал с умирающей коробкой передач и окончил марафон лишь одиннадцатым.