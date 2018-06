Сборная России

До старта легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» остаются считанные дни. Уже в ближайшую субботу, 16 июня, ровно в три часа дня по Парижскому времени теннисист Рафаэль Надаль взмахнет французским триколором — и запустит 86-е по счету соревнования в истории легендарной гонки. В ней примут участие шестьдесят экипажей, в каждом — от двух до четырех гонщиков, сменяющих друг друга по ходу суточного заезда. Борьба будет идти в каждом из четырех классов — LMP1, LMP2, LMGTE Pro и LMGTE Am... Но наше внимание будет сосредоточено на четырех экипажах из самых быстрых классов LMP1 и LMP2, представляющих Россию.

Все последние годы борьба за победу в абсолютном зачете шла между экипажами богатых заводских команд — Audi, Porsche и Toyota. Но после ухода немецких коллективов хорошие шансы на награды появились и у «частников», ведь в гонке поедет лишь две Тойоты. Кстати, в обоих экипажах японской марки заявлен Фернандо Алонсо.

Но учитывая хроническое невезение Тойоты, частники могут рассчитывать даже на победу! Конечно, Тойоты будут быстрее любых других автомобилей минимум на секунду с круга. У них единственных есть гибридная силовая установка мощностью около тысячи лошадиных сил — турбомотор V6 2.4 и электромоторы на передней и задней осях. На стороне частных машин — лишь меньший вес, разрешение использовать больше топлива и относительная простота машин. Но и это немало: на прошлых марафонах заводские экипажи порой теряли десятки минут из-за поломок сверхсложной гибридной начинки...

Вот с такими вводными предстоит участвовать в гонке двум экипажам российской команды SMP Racing. На машине под номером 11 поедут Виталий Петров и Михаил Алешин вместе с чемпионом Формулы-1 2009 года Дженсоном Баттоном. А под номером 17 — молодые Егор Оруджев и Матевос Исаакян вместе с ветераном длинных гонок, опытнейшим французом Стефаном Сарразеном, выступающим в Ле-Мане уже в семнадцатый раз!

Они выступают на прототипах российской марки BR Engineering, которую финансирует Борис Ротенберг. Болиды BR1 построены знаменитой итальянской компанией Dallara. За основу конструкции взят прототип Dallara P217 младшей категории LMP2. Но родство лишь концептуальное: практически все компоненты разрабатывали заново — одинаковым остался только корпус коробки передач. Например, вес машины нужно было снизить почти на сто килограммов — с 930 килограммов у LMP2 до 838 килограммов у болида LMP1.

Монокок болида BR1 сделали более тесным в расчете на худощавых гонщиков-профи (тогда как машина LMP2 должна вмещать и пилотов-любителей, среди которых бывают и весьма крупные). А еще заузили его спереди и подняли пол в носовой части, что позволило сделать более агрессивным переднее аэродинамическое оперение. Ради экономии веса пришлось обратиться к более дорогим материалам, и особо тщательно просчитывать расположение слоев углеволокна в монококе.

Итальянцы заложили возможность использовать три двигателя: турбомоторы V6 английской фирмы AER или французской Mecachrome, а также атмосферный V8 Gibson. В команде SMP Racing выбрали двигатели AER. Но в гонке поедет и третий BR1! Его выставляет американская команда Dragonspeed, выбравшая для своего прототипа мотор Gibson.

Кроме того, в категории LMP1 будут выступать экипажи немецкой команды ByKolles на прототипах Enso CLM P1/01 c моторами Nissan и английского коллектива Manor Racing (под псевдонимом CEFC TRSM Racing) на машинах Ginetta G60-LT-P1 с моторами Mecachrome. В общей сложности в категории LMP1 будет выступать десять экипажей.

Младшая категория LMP2 гораздо многочисленнее — здесь будет выступать двадцать экипажей на болидах трех марок с одинаковыми моторами Gibson. Конечно, наше внимание будет сосредоточено на двух машинах: на черно-оранжевом болиде Oreca 07 команды G-Drive Racing под номером 26, на котором выступает Роман Русинов, и на купе Dallara P217 коллектива SMP Racing, на котором в бой уйдет Виктор Шайтар.

Да-да, на одной из машин во время марафона снова поедет частичка «Мотора». Спасибо за это G-Drive Racing и Роману Русинову! Для таких законченых фанатов гонок — это трогательный момент. Ну, и еще одна причина усиленно болеть за наших

В классах LMGTE Pro и LMGTE Am применяются практически одни и те же спорткары категории GTE, построенные на базе серийных автомобилей. Но если первый предназначен для заводских команд и профессиональных гонщиков, то второй — для обеспеченных джентльмен-драйверов. Главное событие в классе Pro — это возвращение марки BMW c купе M8 GTE. Экипажам баварской марки предстоит сразиться с пилотами заводских и полузаводских команд на Porsche 911 RSR, Ford GT, Chevrolet Corvette C7.R, Ferrari 488 GTE Evo и Aston Martin Vantage AMR. В общей сложности в этом классе поедет семнадцать экипажей, еще тринадцать — в любительской категории LMGTE Am.

Следить за гонкой можно будет в прямом эфире телеканала Eurosport или Eurosport 1 HD, либо на официальном сайте гонки, заплатив за доступ 9.99 евро (733 рубля). Живой тайминг работает на официальном сайте чемпионата WEC. Там же можно следить и за ходом квалификации: в Ле-Мане она проходит в три приема. Первый сегмент уже прошел в среду 13 июня, в четверг в 19:00 и пятницу в 22:00 предстоят еще две двухчасовые квалификационные сессии. \m

Иллюстрации: Пресс-сайты команд