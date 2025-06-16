Пара новых кроссоверов, которая пытается доказать, что рынок — резиновый

Фирменная презентация содержит много «космических» отсылок касательно дизайна младшего Mage и «природных» метафор относительно внешности старшего Huge. Но опустим лирику — каждый увидит в дизайне что-то своё. Мне, например, бросились в глаза не хвосты комет и потоки водопадов, а трендовые приёмы, которые все китайские (и не только) производители массово копируют друг у друга.

Это квартет патрубков в развитом заднем диффузоре и «чанганообразные» дублирующие стоп-сигналы в центре спойлера Mage. А также безразмерные радиаторные решётки и задняя оптика во всю ширину кузова у обеих моделей Dongfeng. Такое тиражирование элементов дизайна напрочь убивает индивидуальность — после презентации мне было сложно вспомнить как выглядит каждая из двух моделей.