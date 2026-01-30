Bentley Bentayga

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Bentley Bentayga повышенной проходимости дебютировал на ледовых гонках
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Bentley представила свой самый мощный кроссовер
Новости
Bentley анонсировала самую динамичную Bentayga
Новости
Bentley сделала особую Bentayga с углепластиковыми колёсами и ливреей лемановского болида
21 июня 2024, 14:31
Bentley посвятила новую коллекционную серию машин Стамбулу
В неё вошли модели Continental GT, Flying Spur и Bentayga с однотипным декором и окраской кузова
21 июня 2024, 10:02
На проданных в России Bentley Bentayga обнаружили серьезный дефект
Из-за него автомобиль может внезапно остановиться на дороге
16 июня 2024, 10:00
Bentley сделала пять особых кроссоверов Bentayga в честь путешествий
Проект реализовало подразделение Mulliner
30 апреля 2024, 14:30
Bentley сделала особую Bentayga с карбоновыми колёсами
Владельцам Continental GT Le Mans Collection готовят особый кроссовер
13 апреля 2024, 9:30
Bentley показала тёмную сторону кроссовера Bentayga S
Отличительной чертой новинки стал декор экстерьера и интерьера
31 марта 2024, 10:00
Mulliner сделал спецверсию Bentley Bentayga в честь природы
Модель получила название Curated by Mulliner
8 марта 2024, 14:00
Mulliner построил первые эксклюзивные Bentley для Индии
Линейка Opulence Edition включает пять автомобилей
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