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Bentley показала «космический» Bentayga Speed
Кроссовер создан по заказу одного из клиентов британской марки
Новости
Bentley Bentayga украсили диким обвесом и прокачали до 900 сил
Тест-драйв
Bentley Bentayga
Новости
Bentley установила рекорд продаж в 2021 году, несмотря на кризис индустрии
20 декабря 2021, 20:11
Новую спецверсию Bentley Bentayga посвятили традиционным британским хобби
Всего компания выпустит 11 кроссоверов в исполнении Outdoor Pursuits Specifications
Bentley сделала специальный Bentayga для винокурни The Macallan
Кроссовер будут использовать для трансфера гостей компании
6 августа 2021, 11:20
Новости
Алексей Носаченко
31 июля 2021, 12:00
Bentley установила в первом полугодии сразу несколько рекордов
Компания отчиталась о продажах, прибыли и рентабельности
26 июля 2021, 19:36
Кроссоверу Bentley Bentayga добавили карбоновые колеса
Они появятся в каталоге ателье Mulliner к концу года
10 июля 2021, 10:39
Пурпурный Bentley Bentayga стал тысячной работой ателье Mulliner
Кроссовер отправится к клиенту из Европы
28 июня 2021, 15:52
Bentley представила серию эксклюзивных Bentayga Speed для России
Коллекция из шести кроссоверов посвящена балету
26 мая 2021, 17:46
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия. Ее привезут в Россию
До российского рынка новинка доберется до конца 2022 года
16 мая 2021, 14:14
Для обновленной Bentley Bentayga разработали первый тюнинг-кит
Мастера Mansory прокачали Bentayga V8 до 750 лошадиных сил и 1020 Нм
8 мая 2021, 14:00
Первым в истории электрокаром Bentley станет кроссовер
Модель разрабатывается в сотрудничестве с компанией Audi
Посмотрите на эксклюзивный Bentley Bentayga от Mulliner со 100 метрами вышивки
Bentayga представят широкой публике на автошоу в Шанхае
1 апреля 2021, 18:58
Новости
Мария Руцкая
27 марта 2021, 16:16
Bentley отпраздновала выпуск 200-тысячного автомобиля
Юбилейной моделью стал кроссовер Bentley Bentayga Hybrid
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