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Пять очень длинных Bentley Mulsanne выставили на продажу. На них никогда не ездили
Роскошные лимузины были построены шесть лет назад
Новости
В Великобритании продают Bentley Mulsanne королевы Елизаветы II
Новости
Bentley завершила производство модели Mulsanne
Новости
Bentley возобновила производство по новым правилам
28 апреля 2020, 15:05
Посмотрите на скрупулезную реставрацию Bentley Mulsanne. Игрушечного
В 14-минутном ролике показаны все подробности восстановления машинки
Видео: Bentley вспомнила о главных моментах в истории Mulsanne
Седан снимут с производства летом этого года
15 апреля 2020, 18:03
Новости
Алексей Носаченко
10 марта 2020, 1:31
В Bentley объяснили отставку конкурента Rolls-Royce Phantom
Флагманский седан Mulsanne был снят с производства из-за низкого спроса
14 января 2020, 17:33
Bentley прекращает производство седана Mulsanne
Место флагмана британской марки займет Flying Spur
19 декабря 2019, 11:04
Ограниченную версию Bentley Mulsanne посвятили Великобритании
Серия из 15 седанов предназначена для китайского рынка
17 ноября 2019, 18:59
Двигатель-долгожитель Bentley V8 отпраздновал 60-летний юбилей
Мотор дебютировал в 1959 году на седане Bentley S2
22 июля 2019, 17:39
Покупателям юбилейных Bentley Mulsanne подарят коллекционные футляры для ключей
В салон каждого автомобиля серии помещена часть коленвала оригинального 8 Litre
12 июля 2018, 16:33
Bentley украсила салон Mulsanne коленвалом 88-летней машины
Компания в честь своего 100-летия подготовила спецверсию седана
12 февраля 2018, 16:38
Итальянцы превратили седан Bentley Mulsanne в купе
Автомобиль получил новые кузовные панели из углепластика и алюминия
Пробитый ограждением насквозь Bentley выставили на продажу
Автомобиль продают в США за 5600 долларов
16 октября 2017, 13:41
Новости
Александр Мирошкин
3 октября 2017, 10:32
Немцы превратят лимузин Bentley Mulsanne в купе
Появились фотографии уникального проекта фирмы Mcchip-DKR
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