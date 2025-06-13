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Один из 12 эпических лимузинов Bentley Mulsanne пустят с молотка
Британская марка сделала дюжину машин только для одного рынка
Новости
Глава Bentley объяснил причины отказа от флагманских седанов
Новости
В России продают редчайшее купе Bentley Mulsanne. Таких существует всего пять
Новости
Экспозиция музея Bentley пополнилась королевским Mulsanne
5 марта 2023, 16:30
Посмотрите на уникальный Bentley Mulsanne в кузове купе
Проект реализован компанией ARES Modena
Пять очень длинных Bentley Mulsanne выставили на продажу. На них никогда не ездили
Роскошные лимузины были построены шесть лет назад
3 августа 2021, 10:29
Новости
Мария Руцкая
2 мая 2021, 19:19
В Великобритании продают Bentley Mulsanne королевы Елизаветы II
Её Величество использовала Bentley для коротких поездок до 2015 года
26 июня 2020, 13:09
Bentley завершила производство модели Mulsanne
Британская марка собрала последний седан лимитированной серии
24 мая 2020, 18:00
Bentley возобновила производство по новым правилам
Сотрудники фабрики в британском Крю вернулись к работе
28 апреля 2020, 15:05
Посмотрите на скрупулезную реставрацию Bentley Mulsanne. Игрушечного
В 14-минутном ролике показаны все подробности восстановления машинки
15 апреля 2020, 18:03
Видео: Bentley вспомнила о главных моментах в истории Mulsanne
Седан снимут с производства летом этого года
10 марта 2020, 1:31
В Bentley объяснили отставку конкурента Rolls-Royce Phantom
Флагманский седан Mulsanne был снят с производства из-за низкого спроса
14 января 2020, 17:33
Bentley прекращает производство седана Mulsanne
Место флагмана британской марки займет Flying Spur
Ограниченную версию Bentley Mulsanne посвятили Великобритании
Серия из 15 седанов предназначена для китайского рынка
19 декабря 2019, 11:04
Новости
Алексей Носаченко
17 ноября 2019, 18:59
Двигатель-долгожитель Bentley V8 отпраздновал 60-летний юбилей
Мотор дебютировал в 1959 году на седане Bentley S2
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