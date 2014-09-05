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Chery привезет в Узбекистан дешевый седан, которого нет в России
Узбекская пресса называет Chery Arrizo 6 Pro «китайской Toyota Corolla»
5 сентября 2014, 21:00
Компания Chery начала продавать в России конкурента "Джетты"
Стартовали продажи флагманского седана Chery
Компания Chery построила конкурента Volkswagen Jetta
В Китае дебютировал седан Chery Arrizo 7
12 августа 2013, 20:51
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Ярослав Гронский
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