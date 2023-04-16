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Chery Arrizo 7
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Ожидаемый в России бизнес-седан Chery обрел сверхэкономичную версию
Автономность 4,8-метровой четырёхдверки увеличена до 1300 километров
3 апреля 2022, 18:36
Chery привезет в Узбекистан дешевый седан, которого нет в России
Узбекская пресса называет Chery Arrizo 6 Pro «китайской Toyota Corolla»
Компания Chery начала продавать в России конкурента "Джетты"
Стартовали продажи флагманского седана Chery
5 сентября 2014, 20:00
Новости
Ярослав Гронский
12 августа 2013, 19:51
Компания Chery построила конкурента Volkswagen Jetta
В Китае дебютировал седан Chery Arrizo 7
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