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Компания Chery обновила свой самый дорогой кроссовер
В Сеть попали фотографии рестайлинговой версии Chery Tiggo 5
Тест-драйв
Тест Chery Tiggo 5
Новости
Компания Chery будет производить в России седан и кроссовер
Новости
Новый кроссовер Chery оказался дороже «Дастера»
Chery Tiggo
Оцениваем попытку китайцев составить конкуренцию Renault Duster
4 июня 2014, 20:33
Тест-драйв
Александр Мирошкин
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