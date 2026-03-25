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Chery Tiggo прошёл 425 тысяч км без капремонта двигателя
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Самый дешевый двухпедальный кроссовер Chery стал доступнее на 20%
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Chery Tiggo 7 Pro Max
Новости
Салон большого кроссовера Chery Tiggo 9 полностью рассекречен
1 августа 2022, 15:00
Chery Tiggo 7 превратят в трехмоторный гибрид
Новый китайский вседорожник получит четырехцилиндровый турбодвигатель 1.5 и два электромотора
Раскрыта внешность нового кроссовера Chery: он может приехать в Россию
Ранее в Chery пообещали вывести на российский рынок новую «младшую» модель
14 июля 2022, 12:21
Новости
Мария Руцкая
29 мая 2022, 1:21
Российский бестселлер Chery добрался до Европы под другим брендом
Chery Tiggo 7 Pro предложили в Италии под именем DR 6.0
14 мая 2022, 19:38
Российский кроссовер-бестселлер Chery станет полноприводным
У Tiggo 7 Pro скоро появится версия с четырьмя ведущими колёсами
9 октября 2021, 21:21
Китайские автомобили стали рекордсменами продаж в России
Chery, Haval и Geely увеличивают долю на падающем рынке
12 июня 2021, 22:55
Chery отложила российскую премьеру бюджетного кроссовера, и вот почему
Продажи «младшего» Chery Tiggo 2 Pro стартуют с многомесячной задержкой
22 мая 2021, 22:22
Chery сертифицировала в России новый бюджетный кроссовер
Tiggo 2 Pro выйдет на наш рынок с двумя моторами и тремя коробками передач
27 марта 2021, 23:32
Блогер разобрал топовый кроссовер Chery за 1,76 миллиона рублей
Специалисты показали сильные и слабые стороны нового Chery Tiggo 7 Pro
2 февраля 2021, 15:25
Российские Chery обзаведутся полным приводом
Первым четыре ведущих колеса получит кроссовер Tiggo 8 Plus
Кроссовер Chery Tiggo 7 покинул российский рынок
Модель не выдержала конкуренции с Tiggo 7 Pro
16 ноября 2020, 15:32
Новости
Алексей Носаченко
10 сентября 2020, 15:11
Новый Chery Tiggo 7 Pro для России: объявлены цены
Стоимость кроссовера варьируется от 1 479 900 до 1 649 900 рублей
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