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Китайские автомобили стали рекордсменами продаж в России
Chery, Haval и Geely увеличивают долю на падающем рынке
Новости
Chery отложила российскую премьеру бюджетного кроссовера, и вот почему
Новости
Chery сертифицировала в России новый бюджетный кроссовер
Новости
Блогер разобрал топовый кроссовер Chery за 1,76 миллиона рублей
2 февраля 2021, 15:25
Российские Chery обзаведутся полным приводом
Первым четыре ведущих колеса получит кроссовер Tiggo 8 Plus
Кроссовер Chery Tiggo 7 покинул российский рынок
Модель не выдержала конкуренции с Tiggo 7 Pro
16 ноября 2020, 15:32
Новости
Алексей Носаченко
10 сентября 2020, 15:11
Новый Chery Tiggo 7 Pro для России: объявлены цены
Стоимость кроссовера варьируется от 1 479 900 до 1 649 900 рублей
9 августа 2020, 18:18
Новый кроссовер Chery внешне в точности повторил Hyundai Santa Fe
Фотошпионы раскрыли экстерьер Tiggo 3x второго поколения
9 июля 2020, 15:55
Chery Tiggo 7 Pro для России: появились подробности о моторе
Продажи модели стартуют до конца лета
30 июня 2020, 8:31
Стали известны подробности о новом кроссовере Chery для России
Модель Chery Tiggo 7 Pro появится у дилеров до конца третьего квартала
31 декабря 2019, 10:37
Самый большой кроссовер Chery сертифицировали в России
Tiggo 8 предложат с салоном на пять и семь посадочных мест
29 декабря 2019, 17:17
Самый компактный кроссовер Chery перешёл на новый двигатель и вариатор
Вседорожник обзавёлся более мощным атмосферным мотором 1.5
25 декабря 2019, 11:45
Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro
У кроссовера второго поколения будет две модификации
В России стартовали продажи Chery Tiggo 7 с «топовым» салоном
Chery расширила гамму комплектаций Tiggo 7 для российского рынка
21 декабря 2019, 23:59
Новости
Сергей Ильин
26 ноября 2019, 10:06
Представлен новый Chery Tiggo 7 с тремя сенсорными дисплеями
Китайская марка показала предсерийный вариант кроссовера второго поколения
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