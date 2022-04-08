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Новости
Chery показала изображения нового флагманского седана
Модель Arrizo 8 дебютирует до конца года
Новости
На конвейере УАЗа заметили кроссовер Chery
Новости
Chery создаст отдельный бренд для электромобилей
Новости
«Великий мудрец»: Chery и Huawei выпустят совместный кроссовер
3 апреля, 18:36
Chery привезет в Узбекистан дешевый седан, которого нет в России
Узбекская пресса называет Chery Arrizo 6 Pro «китайской Toyota Corolla»
Премиальные кроссоверы Exeed стоят в Казахстане намного дешевле, чем в России
На местный рынок вышли все три модели — TXL, VX и LX
1 апреля, 9:52
Новости
Лиза Будрина
29 марта, 12:45
Автомобили Chery резко подорожали в России
Цены всех доступных россиянам автомобилей Chery выросли на четверть
28 марта, 2:02
Представлен новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro
Флагман марки Chery ждет очередной апгрейд в Китае
22 марта, 15:28
Российский Chery Tiggo 8 Pro станет полноприводным: известны сроки
Новинку уже сфотографировали в одном из автосалонов
21 марта, 12:50
Chery запатентовала в России седан размером с Hyundai Elantra
На патентных изображениях — модель Arrizo 5 Plus, которую ранее сфотографировали в Москве
19 марта, 22:55
Блогер разобрал флагман Chery за 4 млн рублей и назвал его минусы
Обозреватель «Клубного сервиса» посчитал Exeed VX «пародией на Range Rover»
Всё о новом Exeed LX для России
Встречаем первую новинку на российском рынке с начала кризиса
17 марта, 14:00
Лаборатория
Лиза Будрина
10 марта, 13:54
Китайские автомобили, которые больше всего любят россиянки: топ-5
Лидирует кроссовер марки Geely
Китайцы показали особенности обновленного Chery Tiggo 8 Pro
Флагман марки Chery ждет очередная смена внешности
7 марта, 22:44
Новости
Сергей Ильин
7 марта, 19:19
Премиум-кроссоверы Chery подорожали почти на полмиллиона рублей
Молодая китайская марка переписала ценники на TXL и VX
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