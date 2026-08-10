Chery

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Новости
Из-за бензина «Евро-2» в России стали массово ломаться китайские машины
Репортаж
Jetour создал рамный пикап, который приедет в Россию
Новости
Китайцы выпустили кроссовер Luxeed RX с внешностью Ferrari Purosangue
Новости
Chery заплатит россиянину 14 млн рублей за неотвеченные письма
25 июня, 9:17
Названы самые «женские» автомобильные марки в РФ
23 июня, 14:33
Сайт Chery перестал открываться в России
22 июня, 20:54
В Казахстане Chery формата Toyota Camry будут продавать за 1,5 млн рублей
19 июня, 11:45
Chery, который в РФ стоит 2,8 млн, в КНР подешевел до 1,1 млн рублей
Renault, Haval или Volkswagen: семь подержанных кроссоверов, которые реально найти за полтора миллиона
11 июня, 7:40Читальный зал
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
8 июня, 9:30
Названы 10 недостатков популярного китайского кроссовера Chery Tiggo 4 Pro
20 мая, 10:48
Новое поколение седана Chery Arrizo 8 появится в России
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