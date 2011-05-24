Bonus

Chery Bonus

Материалы

Тест-драйв
Прощай, детка
Итоги длительной эксплуатации Chery Bonus
Тест-драйв
На глиняных ножках
Тест-драйв
Черный Bonus
Тест-драйв
Ближе к народу
Залатать дыры
Знакомимся с китайской малолитражкой Chery Bonus
24 мая 2011, 21:29Тест-драйв
Петр Баканов
Chery будет продавать в России "бионический" автомобиль
Китайский производитель выведет на российский рынок новую модель
10 мая 2011, 19:11Новости

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