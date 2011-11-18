Chery Bonus

Материалы

Тест-драйв
Прощай, детка
Итоги длительной эксплуатации Chery Bonus
Тест-драйв
На глиняных ножках
Тест-драйв
Черный Bonus
Тест-драйв
Ближе к народу
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Последняя