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Chery Bonus
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Прощай, детка
Итоги длительной эксплуатации Chery Bonus
Тест-драйв
На глиняных ножках
Тест-драйв
Черный Bonus
Тест-драйв
Ближе к народу
Залатать дыры
Знакомимся с китайской малолитражкой Chery Bonus
24 мая 2011, 20:29
Тест-драйв
Петр Баканов
Chery будет продавать в России "бионический" автомобиль
Китайский производитель выведет на российский рынок новую модель
10 мая 2011, 18:11
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