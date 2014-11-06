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Турки потратят миллиард долларов на замену Fiat Bravo
Модель Bravo заменит семейство из трех автомобилей
7 мая 2014, 15:07
Fiat заменит Bravo семейством моделей
В Fiat отказались от планов по увеличению объемов продаж в Европе
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