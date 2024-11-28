Fiat 500

Материалы

Новости
Производство Fiat 500e снова поставлено на паузу
Чтобы избежать затоваривания, концерн Stellantis приостанавливает сборку непопулярных моделей
Новости
Fiat 500 получил версию «от Армани»
Новости
Бензиновый Fiat 500 досрочно снят с конвейера в Европе
Новости
Fiat представил новый 500e Giorgio Armani и рассказал о будущем Panda
18 марта 2024, 20:00
Fiat 500e получил вдохновлённые красотой и музыкой спецверсии
Новинки дополнят прежнюю версию (500e)RED edition
12 февраля 2024, 16:07
Юбилейный хот-хэтч Abarth украсили скорпионом во всю крышу
Тираж издания 75° Anniversario соответствует объему двигателя в кубических сантиметрах
11 февраля 2024, 15:30
Культовый хэтчбек Fiat 500 получил очередную ретро-версию
Модификация будет выпущена ограниченным тиражом
23 декабря 2023, 11:00
Японские тюнеры сделали безумный Abarth 595
Комплект доработок подготовила компания Liberty Walk
29 ноября 2023, 15:49
Три Fiat 500e от Armani, Bvlgari и Kartell пустят с молотка
Три знаменитых бренда создали эксклюзивные версии компактного электрокара Fiat
6 ноября 2023, 15:00
Первый электромобиль Abarth оказался очень хорош на «лосином тесте»
Хэтчбек превзошёл зачётную скорость
26 августа 2023, 15:00
Хэтчбек Fiat 500e превратили в фургончик для мороженого
Новинку создало подразделение Fiat в Великобритании
Первая
1
Последняя