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Fiat 500
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Производство Fiat 500e снова поставлено на паузу
Чтобы избежать затоваривания, концерн Stellantis приостанавливает сборку непопулярных моделей
Новости
Fiat 500 получил версию «от Армани»
Новости
Бензиновый Fiat 500 досрочно снят с конвейера в Европе
Новости
Fiat представил новый 500e Giorgio Armani и рассказал о будущем Panda
9 июня 2024, 12:30
Итальянский хэтчбек Fiat 500 посвятили Лос-Анджелесу
Модель получила версию Inspired By Los Angeles
Irmscher добавил морского стиля кабриолету Fiat 500
Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом
4 мая 2024, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
24 марта 2024, 18:18
Легендарный FIAT уступит место на конвейере электрокару из Китая
Хэтчбек Leapmotor станут выпускать в Евросоюзе во втором квартале 2024-го
18 марта 2024, 20:00
Fiat 500e получил вдохновлённые красотой и музыкой спецверсии
Новинки дополнят прежнюю версию (500e)RED edition
12 февраля 2024, 16:07
Юбилейный хот-хэтч Abarth украсили скорпионом во всю крышу
Тираж издания 75° Anniversario соответствует объему двигателя в кубических сантиметрах
11 февраля 2024, 15:30
Культовый хэтчбек Fiat 500 получил очередную ретро-версию
Модификация будет выпущена ограниченным тиражом
23 декабря 2023, 11:00
Японские тюнеры сделали безумный Abarth 595
Комплект доработок подготовила компания Liberty Walk
29 ноября 2023, 15:49
Три Fiat 500e от Armani, Bvlgari и Kartell пустят с молотка
Три знаменитых бренда создали эксклюзивные версии компактного электрокара Fiat
6 ноября 2023, 15:00
Первый электромобиль Abarth оказался очень хорош на «лосином тесте»
Хэтчбек превзошёл зачётную скорость
Пилот Формулы-1 решил продать свой очень необычный «пляжный» Fiat
Автомобиль активно эксплуатирует Ландо Норрис
28 октября 2023, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
26 августа 2023, 15:00
Хэтчбек Fiat 500e превратили в фургончик для мороженого
Новинку создало подразделение Fiat в Великобритании
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