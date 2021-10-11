500

Fiat 500

Материалы

Новости
В продаже появился патрульный Fiat 500 итальянских карабинеров
Возможно, это самый милый полицейский автомобиль в мире
Новости
Abarth представил обновленные хэтчбеки 595 и 695
Новости
Fiat 500 получил «очень желтую» спецверсию
Новости
Посмотрите на пляжный Fiat 500 без дверей, крыши и с плетёным интерьером
11 октября 2021, 13:10
Дрэг-гонка: Mercedes-Benz X-Class сразился с «заряженным» хэтчбеком Abarth
Результат заезда оказался неожиданным для всех участников
Хот-хэтч 695 Esseesse стал одним из самых легких в линейке Abarth
Коллекционное издание выпустят в количестве 1390 экземпляров
2 июля 2021, 15:19Новости
Алексей Носаченко
25 декабря 2020, 13:07
Дрэг-гонка: четыре поколения Fiat 500 сразились на треке
В соревновании не принял участие только довоенный Fiat 500 Topolino — его найти не удалось
22 октября 2020, 17:49
Электрический Fiat 500e обзавёлся дешёвой версией и четвёртой дверью
Дополнительная мини-дверь открывается против хода
1 октября 2020, 15:46
Новому Fiat 500 добавят пассажирскую дверь. Но только одну
Дополнительная дверь будет открываться против хода движения
30 июля 2020, 12:47
На продажу выставили очень широкий Fiat 500 с двигателем от Civic Type R
За хэтчбек хотят получить 85 000 долларов
8 июня 2020, 17:26
Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
Ситикар дебютировал в приветственной версии la Prima
4 марта 2020, 16:48
Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн
Культовый итальянский хэтчбек сменил поколение и стал электрокаром
2 марта 2020, 16:08
Внешность нового электрокара Fiat 500 раскрыли до премьеры
Ситикар заметно преобразился
Из конструктора Lego сделали модель культового Fiat
Копию итальянского хэтчбека собрали из 960 деталей Lego
1 марта 2020, 16:00Новости
Александр Пономарёв
10 января 2020, 12:46
Fiat показал первые электрифицированные модели
Новинки появятся на рынке в ближайшие месяцы
Первая
1 из 5
Последняя

Новости партнёров