Linea

Fiat Linea

Материалы

Новости
Новый седан Fiat стал универсалом
В Женеве дебютировала модель Tipo в новых версиях кузова
5 февраля 2016, 16:23
Fiat подготовил «спортивную» версию седана Linea
Новинка получила 125-сильный турбомотор
Fiat показал фрагмент преемника Linea
Новый седан Fiat дебютирует на автосалоне в Стамбуле
8 мая 2015, 8:21Новости
Александр Мирошкин
4 мая 2012, 17:47
Fiat подправил внешность седану Linea
Компания опубликовала фотографии обновленной модели

Новости партнёров