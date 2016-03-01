Fiat Linea

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Новый седан Fiat стал универсалом
В Женеве дебютировала модель Tipo в новых версиях кузова
5 февраля 2016, 16:23
Fiat подготовил «спортивную» версию седана Linea
Новинка получила 125-сильный турбомотор
Fiat показал фрагмент преемника Linea
Новый седан Fiat дебютирует на автосалоне в Стамбуле
8 мая 2015, 8:21
Новости
Александр Мирошкин
4 мая 2012, 16:47
Fiat подправил внешность седану Linea
Компания опубликовала фотографии обновленной модели
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