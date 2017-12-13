Fiat Punto

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Краш-тесты Euro NCAP: автомобилю впервые выставили нулевую оценку
Euro NCAP опубликовал результаты испытаний 15 машин
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Шпионы впервые сфотографировали преемника Fiat Punto
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Опубликованы первые фотографии обновленного Fiat Punto
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Следующий Fiat Punto получит новое имя
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