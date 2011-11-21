Punto

Fiat Punto

Материалы

Новости
Краш-тесты Euro NCAP: автомобилю впервые выставили нулевую оценку
Euro NCAP опубликовал результаты испытаний 15 машин
Новости
Шпионы впервые сфотографировали преемника Fiat Punto
Новости
Опубликованы первые фотографии обновленного Fiat Punto
Новости
Следующий Fiat Punto получит новое имя
21 ноября 2011, 22:31
Abarth покажет четыре новых "заряженных" хэтчбека Fiat
На моторшоу в Болонье Abarth представит новые "заряженные" модификации Fiat 500 и Punto
Fiat Punto обновился и получил двухцилиндровый турбомотор
На моторшоу во Франкфурте компания Fiat покажет рестайлинговый хэтчбек Punto
30 августа 2011, 21:25Новости
30 августа 2011, 19:33
Fiat привезет во Франкфурт три спортивные новинки
Fiat готовит к дебюту новые спортивные модификации моделей 500 и Punto

Новости партнёров