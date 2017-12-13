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Краш-тесты Euro NCAP: автомобилю впервые выставили нулевую оценку
Euro NCAP опубликовал результаты испытаний 15 машин
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Шпионы впервые сфотографировали преемника Fiat Punto
Новости
Опубликованы первые фотографии обновленного Fiat Punto
Новости
Следующий Fiat Punto получит новое имя
21 ноября 2011, 21:31
Abarth покажет четыре новых "заряженных" хэтчбека Fiat
На моторшоу в Болонье Abarth представит новые "заряженные" модификации Fiat 500 и Punto
Fiat Punto обновился и получил двухцилиндровый турбомотор
На моторшоу во Франкфурте компания Fiat покажет рестайлинговый хэтчбек Punto
30 августа 2011, 20:25
Новости
30 августа 2011, 18:33
Fiat привезет во Франкфурт три спортивные новинки
Fiat готовит к дебюту новые спортивные модификации моделей 500 и Punto
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