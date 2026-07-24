Fiat

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Историки напомнили про польский «Малух», с которого скопировали «Оку»
Читальный зал
Сarrozzeria Bertone: их спорткары резали воздух так, как не резал никто
Новости
Fiat выпустил автомобиль за миллион рублей, но на нём почти негде ездить
Новости
Яйцевидный Fiat 600D от Pininfarina продадут с аукциона в США
4 мая 2025, 14:32
Бюджетный седан FIAT Cronos обновился в третий раз и не подорожал
Итальянский аналог Lada Vesta NG пережил очередной рестайлинг
9 апреля 2025, 17:37
Объем производства Stellantis в Италии упал до минимума с 1956 года
Ситуация в европейском автопроме ухудшается из-за торговых войн
1 февраля 2025, 19:19
Новый бюджетный кросс-хэтч FIAT засветил утилитарный интерьер
Недорогой паркетник доступен с бензиновым или электрическим мотором
22 января 2025, 17:39
Fiat оказался самым успешным брендом Stellantis в 2024 году
И это несмотря на 11-процентное падение спроса
22 декабря 2024, 19:38
В Италии производство автомобилей может обвалиться до уровня 1958 года
Старейший завод FIAT Mirafiori пострадал больше других
28 ноября 2024, 16:56
Производство Fiat 500e снова поставлено на паузу
Чтобы избежать затоваривания, концерн Stellantis приостанавливает сборку непопулярных моделей
Multipla против всех
Фотошоп вышел из-под контроля, и «самая страшная машина в мире» примерила десятки новых лиц
23 октября 2024, 7:00Селектор
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
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