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Историки напомнили про польский «Малух», с которого скопировали «Оку»
Читальный зал
Сarrozzeria Bertone: их спорткары резали воздух так, как не резал никто
Новости
Fiat выпустил автомобиль за миллион рублей, но на нём почти негде ездить
Новости
Яйцевидный Fiat 600D от Pininfarina продадут с аукциона в США
14 марта, 9:39
Названы самые интересные трехдверные хетчбэки на вторичном рынке по цене Lada Vesta
«Муравей» по-итальянски: Fiat выпустил грузовой электрический трицикл
Грузовички TRIS будут колесить по городам Ближнего Востока и Африки
21 мая 2025, 15:41
Новости
Алексей Носаченко
20 мая 2025, 13:16
Новый Fiat Grande Panda стал полноприводным гибридом
Итальянцы показали концепт Grande Panda 4×4 в духе оригинальной «Панды» из 80-х
4 мая 2025, 14:32
Бюджетный седан FIAT Cronos обновился в третий раз и не подорожал
Итальянский аналог Lada Vesta NG пережил очередной рестайлинг
9 апреля 2025, 17:37
Объем производства Stellantis в Италии упал до минимума с 1956 года
Ситуация в европейском автопроме ухудшается из-за торговых войн
1 февраля 2025, 19:19
Новый бюджетный кросс-хэтч FIAT засветил утилитарный интерьер
Недорогой паркетник доступен с бензиновым или электрическим мотором
22 января 2025, 17:39
Fiat оказался самым успешным брендом Stellantis в 2024 году
И это несмотря на 11-процентное падение спроса
22 декабря 2024, 19:38
В Италии производство автомобилей может обвалиться до уровня 1958 года
Старейший завод FIAT Mirafiori пострадал больше других
28 ноября 2024, 16:56
Производство Fiat 500e снова поставлено на паузу
Чтобы избежать затоваривания, концерн Stellantis приостанавливает сборку непопулярных моделей
Fiat 500 получил версию «от Армани»
Продажи в США начнутся в начале 2025 года
20 ноября 2024, 11:48
Новости
Мария Руцкая
Multipla против всех
Фотошоп вышел из-под контроля, и «самая страшная машина в мире» примерила десятки новых лиц
23 октября 2024, 7:00
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