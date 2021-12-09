Fiat

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Fiat Topolino возродят в виде крошечного электрокара
У квадрицикла Citroen Ami может появиться ещё один близнец
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В продаже появился патрульный Fiat 500 итальянских карабинеров
Новости
Представлен первый кроссовер Abarth
Новости
Fiat Panda продлили жизнь до 2026 года
10 марта, 19:51
48-летний Fiat Тома Хэнкса пустили с молотка за рекордную для модели сумму
Все вырученные средства от продажи компактного хэтчбека киноактер направит в благотворительный фонд
Abarth представил обновленные хэтчбеки 595 и 695
Оба получили новые опциональные пакеты
9 марта, 15:51Новости
Алексей Носаченко
22 февраля, 17:51
Fiat 500 получил «очень желтую» спецверсию
Тираж ограничен всего 200 экземплярами
15 февраля, 17:42
Fiat 500X и Tipo получили гибридную версию
Оба получили силовую установку от Jeep
9 декабря 2021, 12:56
18-летний Fiat Panda выкрасили краской для суперкаров Ferrari
Необычный хэтчбек продают за 18 900 евро
8 декабря 2021, 17:11
Видео: сразу две модели Fiat получили ноль звезд в краш-тестах
Ассоциация Latin NCAP проверили безопасность хэтчбека Fiat и седана Cronos
7 декабря 2021, 19:20
Посмотрите на самый крутой Fiat Panda. Он умеет ездить боком
Хэтчбек оснащен турбомотором от раллийной «Фиесты»
29 ноября 2021, 17:53
Посмотрите на пляжный Fiat 500 без дверей, крыши и с плетёным интерьером
11-летний модифицированный автомобиль продают за 2,5 миллиона рублей
3 ноября 2021, 16:15
Fiat готовит мощный кроссовер под маркой Abarth
За основу был взят недавно представленный Fiat Pulse
Дрэг-гонка: Mercedes-Benz X-Class сразился с «заряженным» хэтчбеком Abarth
Результат заезда оказался неожиданным для всех участников
11 октября 2021, 13:10Новости
Анастасия Мельник
2 августа 2021, 16:26
Видео: Tesla Model X на бездорожье оказалась хуже кроссовера Fiat Panda
Несмотря на огромную разницу в техническом оснащении, результат заезда оказался неожиданным
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