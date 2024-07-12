Fiat Panda

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Fiat представил новый 500e Giorgio Armani и рассказал о будущем Panda
Fiat празднует 125-летний юбилей и делится планами
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Fiat пообещал показать новую таинственную модель: первое изображение
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Fiat превратил Panda в «Пандочку» и продлил модели жизнь
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Из юбилейного полноприводного Fiat Panda сделали эксклюзивный рестомод
9 декабря 2021, 12:56
18-летний Fiat Panda выкрасили краской для суперкаров Ferrari
Необычный хэтчбек продают за 18 900 евро
7 декабря 2021, 19:20
Посмотрите на самый крутой Fiat Panda. Он умеет ездить боком
Хэтчбек оснащен турбомотором от раллийной «Фиесты»
2 августа 2021, 16:26
Видео: Tesla Model X на бездорожье оказалась хуже кроссовера Fiat Panda
Несмотря на огромную разницу в техническом оснащении, результат заезда оказался неожиданным
22 октября 2020, 11:06
Fiat Panda обновился и впервые получил полноценную мультимедиа
Прежде модель оснащалась простой аудиосистемой с монохромным экраном
Fiat Panda: великий автомобиль маленьких размеров
Вспоминаем историю популярного хэтчбека, которому исполняется 40 лет
15 апреля 2020, 9:08Читальный зал
Алексей Олефиренко
Алексей Олефиренко
10 января 2020, 12:46
Fiat показал первые электрифицированные модели
Новинки появятся на рынке в ближайшие месяцы
5 декабря 2018, 13:46
Jeep Wrangler и Fiat Panda получили за краш-тесты одну звезду на двоих
Автомобили продемонстрировали плохую защиту при лобовых ударах
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