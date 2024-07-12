Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Fiat Panda
Все модели
124 Spider
500
500L
500X
Avventura
Bravo
Doblo
Ducato
FCC4
Freemont
Grande Panda
Linea
Ottimo
Panda
Punto
Sedici
Strada
Viaggio
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Fiat представил новый 500e Giorgio Armani и рассказал о будущем Panda
Fiat празднует 125-летний юбилей и делится планами
Новости
Fiat пообещал показать новую таинственную модель: первое изображение
Новости
Fiat превратил Panda в «Пандочку» и продлил модели жизнь
Новости
Из юбилейного полноприводного Fiat Panda сделали эксклюзивный рестомод
17 июня 2023, 13:30
Fiat отметил 40-летие полноприводной Panda особой версией модели
Хэтчбек получил исполнение 4x40°
Fiat представил спецверсии Panda и Tipo с умными часами в комплекте
Партнёром проекта стала компания Garmin
14 мая 2022, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
11 марта 2022, 16:43
Fiat Panda продлили жизнь до 2026 года
Модель выпускается уже 42 года, и еще как минимум четыре года продержится на конвейере итальянского завода марки
9 декабря 2021, 12:56
18-летний Fiat Panda выкрасили краской для суперкаров Ferrari
Необычный хэтчбек продают за 18 900 евро
7 декабря 2021, 19:20
Посмотрите на самый крутой Fiat Panda. Он умеет ездить боком
Хэтчбек оснащен турбомотором от раллийной «Фиесты»
2 августа 2021, 16:26
Видео: Tesla Model X на бездорожье оказалась хуже кроссовера Fiat Panda
Несмотря на огромную разницу в техническом оснащении, результат заезда оказался неожиданным
22 октября 2020, 11:06
Fiat Panda обновился и впервые получил полноценную мультимедиа
Прежде модель оснащалась простой аудиосистемой с монохромным экраном
Fiat Panda: великий автомобиль маленьких размеров
Вспоминаем историю популярного хэтчбека, которому исполняется 40 лет
15 апреля 2020, 9:08
Читальный зал
Алексей Олефиренко
10 января 2020, 12:46
Fiat показал первые электрифицированные модели
Новинки появятся на рынке в ближайшие месяцы
Fiat Panda получил роскошную спецверсию от модного дома
Производитель представил особую версию, созданную вместе с компанией Trussardi
18 сентября 2019, 13:37
Новости
Анастасия Мельник
5 декабря 2018, 13:46
Jeep Wrangler и Fiat Panda получили за краш-тесты одну звезду на двоих
Автомобили продемонстрировали плохую защиту при лобовых ударах
Первая
1
Последняя