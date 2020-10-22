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Новости
Fiat Panda продлили жизнь до 2026 года
Модель выпускается уже 42 года, и еще как минимум четыре года продержится на конвейере итальянского завода марки
Новости
18-летний Fiat Panda выкрасили краской для суперкаров Ferrari
Новости
Посмотрите на самый крутой Fiat Panda. Он умеет ездить боком
Новости
Видео: Tesla Model X на бездорожье оказалась хуже кроссовера Fiat Panda
22 октября 2020, 11:06
Fiat Panda обновился и впервые получил полноценную мультимедиа
Прежде модель оснащалась простой аудиосистемой с монохромным экраном
Fiat Panda: великий автомобиль маленьких размеров
Вспоминаем историю популярного хэтчбека, которому исполняется 40 лет
15 апреля 2020, 9:08
Читальный зал
Алексей Олефиренко
10 января 2020, 12:46
Fiat показал первые электрифицированные модели
Новинки появятся на рынке в ближайшие месяцы
18 сентября 2019, 13:37
Fiat Panda получил роскошную спецверсию от модного дома
Производитель представил особую версию, созданную вместе с компанией Trussardi
5 декабря 2018, 13:46
Jeep Wrangler и Fiat Panda получили за краш-тесты одну звезду на двоих
Автомобили продемонстрировали плохую защиту при лобовых ударах
16 ноября 2018, 13:08
Итальянский тюнер доработал 40-летний хэтчбек бывшего главы «Фиата»
Ателье Garage Italia Customs восстановило машину Джанни Аньелли
Тест Fiat Panda Cross
Тест-драйв малолитражки Fiat Panda Cross, которая решила стать кроссовером
25 июля 2014, 17:53
Тест-драйв
Илья Фролов
История Fiat Panda
От шедевра дизайна до драйверс-кара: история Fiat Panda
24 июля 2014, 18:49
Читальный зал
Илья Фролов
3 июня 2013, 18:11
Fiat сделает из Panda компактный кроссовер
Новинку построят на платформе Jeep
Британцы на Fiat Panda проехали от Кейптауна до Лондона за 10 дней
Британцы установили два рекорда по времени пересечения двух континентов
12 февраля 2013, 16:45
Новости
Александр Мирошкин
7 декабря 2012, 22:27
Fiat Panda превратили в "бигфут"
Машину построили для съемок в рекламе
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