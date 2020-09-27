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Новости
Посмотрите на 42-летний Jeep Cherokee с внешностью легкомоторного самолета
Транспортное средство можно приобрести за 75 000 долларов
Новости
Jeep может отказаться от имени Cherokee
Новости
Индейцы заставляют Jeep отказаться от использования названия Cherokee
Новости
В России перестали продавать одну из моделей Jeep
27 сентября 2020, 19:19
Jeep отметил 80-летний юбилей выпуском спецверсии
У внедорожников и кроссоверов Jeep появилось исполнение 80th Anniversary Edition
В России отзывают кроссоверы Jeep Cherokee из-за проблем с трансмиссией
В ремонт отправят 253 автомобиля, проданных с середины 2014 года по настоящее время
23 июля 2020, 10:56
Новости
Лиза Будрина
10 декабря 2019, 16:19
В России отзывают глохнущие кроссоверы Jeep
Из-за проблем с трансмиссией в ремонт направят 201 Cherokee
11 ноября 2019, 19:25
36-летний Jeep продали за цену нового Grand Cherokee
За внедорожник 1983 года заплатили более 50 тысяч долларов
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
14 октября 2019, 9:00
Репортаж
Михаил Лобачёв
3 октября 2019, 18:30
В России второй раз за месяц отзывают Jeep Cherokee
У американских вседорожников выявили проблемы с электроникой
25 сентября 2019, 16:22
В России отзывают Jeep Cherokee с дефектными коробками
У внедорожников залипает фрикционная муфта
История Jeep Cherokee
Путь «Чероки» от простого трудяги до самого мощного серийного внедорожника
22 апреля 2019, 9:48
Читальный зал
Алексей Олефиренко
Jeep Cherokee
Первая встреча с обновленным Jeep Cherokee, который после рестайлинга стал таким же, как все
1 октября 2018, 9:23
Тест-драйв
Ефим Репин
Обновленный Jeep Cherokee для России: названы моторы и цены
Внедорожник остался без дизельного мотора
18 июля 2018, 11:50
Новости
Ефим Репин
16 января 2018, 18:20
Обновленный Jeep Cherokee получил «турбочетверку» от Wrangler
Новинка дебютировала на автосалоне в Детройте
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