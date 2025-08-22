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Гибридная установка и цена от 37 тысяч долларов: представлен новый Jeep Cherokee
Поставки начнутся до конца года
Новости
Jeep Cherokee шестого поколения: новая порция фотографий
Новости
Шпионы раскрыли интерьер нового Jeep Cherokee
Новости
Новый Jeep Cherokee: первые фотографии
31 января 2025, 15:23
Jeep может отказаться от названия Cherokee
Ранее представители индейского народа выразили недовольство тем, что Jeep продолжает использовать это имя
Инфернальный вездеход Jeep и безумный Smart встретились во внедорожной гонке
Хэтчбек превращён в конкурента внедорожнику
26 ноября 2023, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
12 ноября 2023, 11:30
Видео: гонка безумных вездеходов Ford и Dodge по бездорожью
Оба автомобили очень сильно модернизированы
15 октября 2023, 12:00
Блогеры устроили дуэль безумных вездеходов Ford Intimidator и Jeep Hammerhead
Оба автомобиля весьма серьёзно переделаны
17 мая 2023, 13:26
Владельцев 220 тысяч Jeep просят не парковаться внутри зданий. Машины могут загореться
В основном отзыв затронул США, но за их пределами потенциально опасны 60 тысяч машин
25 марта 2023, 12:00
Jeep готовит таинственный ретро-внедорожник и электрический Wrangler
Марка сделает семь концепт-каров
24 марта 2023, 17:27
Jeep пока не готов попрощаться с Cherokee
Бренд, появившийся в 1974 году, обещают оставить в строю
История Jeep Cherokee
История рождения «Джипа», который стал хитом продаж и вытягивал фирму со дна с упорством бульдозера
31 января 2023, 7:00
Читальный зал
Асатур Бисембин
16 января 2023, 6:06
Jeep вдвое сократил линейку Cherokee и повысил цены
Теряющий популярность кроссовер лишился половины версий
Будущее Jeep Cherokee под вопросом
В 2023 году Jeep остановит производство Cherokee на неопределенный срок
12 декабря 2022, 16:36
Новости
Лиза Будрина
26 мая 2021, 18:35
Посмотрите на 42-летний Jeep Cherokee с внешностью легкомоторного самолета
Транспортное средство можно приобрести за 75 000 долларов
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